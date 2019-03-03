【減肥】只食沙律反致胖、經期紊亂？營養師推老薑紅茶1個月減4kg

減肥方法層出不窮，有增加飽腹感的低卡代餐，亦有消脂飲品，但與其大灑金錢於這些商品，不如當個聰明的小資女，利用既便宜又大眾的食物，幫助自己保持最佳狀態，老薑紅茶便是其中一個不二選擇。

與其大灑金錢於減肥商品，不如當個聰明的小資女。(@heidibibe)

若然肥胖是由生活飲食所致，那麼要回復原狀，當然是從這方面解決，有台灣媒體近日引述營養師趙函穎的案例，指有名26歲的小個子女生，由於工作壓力大，尤愛吃甜品，故每天都會喝杯珍珠奶茶，亦會一餐吃5個車輪餅，結果身高僅約150厘米的她，體重卻達65公斤。

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老薑紅茶代替珍珠奶茶：一個月減4kg

若然減肥失敗，或許是使用的方法不對，該女生曾到健身房做運動和舉啞鈴，三餐只食生菜沙律，但一年後，其體重不跌反升，增磅3公斤，而且賠了夫人又折兵，不僅曾因體力不支而扭傷，還因營養不良，經期變不穩，每三個月才會到來一次。

為減肥弄壞身子，即使當刻效果顯注，往後卻可能要付出代價，「反彈」的機會亦較高，趙函穎建議該女生，應將珍珠奶茶轉成老薑紅茶（經期到時可轉成老薑豆漿），亦要多喝檸檬水和維持均衡營養，攝取蛋白質和奧米加3等食物，並將健身轉成20分鐘的帶氧運動。女生遵照建議後，便在1個月內成功減掉4公斤，而且經期恢復準時，手腳亦不感冰冷。

石原結實認為，紅茶對身體較有益處。(《蒸生薑健康法》) 日本醫師親試蒸生薑：3個月通便、調經 趙函穎解釋，老薑含有多種珍貴的植化素，如薑辣醇（gingerol）有助殺菌，並促進血液循環，遇熱時亦會轉成薑烯酚（shogaol），促進新陳代謝，燃燒體內醣類和脂肪，以助減肥。日本醫師石原新菜所推出的書《蒸生薑健康法》亦指，薑烯酚比薑辣醇的功效，多近20倍，而且以其獨創的「蒸生薑」做法，將生薑隔水加熱，她親試3個月後，發現能改善便秘、生理痛和經期不穩等問題。

老薑促新陳代謝、紅茶去浮腫

石原新菜的父親石原結實，同是這方面的醫學博士，他認為紅茶比綠茶、咖啡和白開水等，對身體較有益處。他指，體溫低於攝氐36.5度時，身體機能都會受影響，令水分積聚和不能被排出，容易造成「水毒」症狀，如腹瀉、下半身浮腫、肩頸痠痛、失眠等問題。因此，他提出了喝水的兩個原則：溫暖身體和幫助排走水分，而紅茶含咖啡因成分，有助排出水分，而且性溫和怯寒，能夠保持身體暖和，與上述的原則完全相符，是最佳的飲品選擇。

不過，有中醫提醒，腸胃不適的人，如患有胃潰瘍、慢性胃炎和腸躁症等，應避免飲用，而體質燥熱，容易熱氣的人，可以飲用經過濾的薑汁；體質偏寒，容易手腳冰冷的人，則可使用薑泥沖熱紅茶。不過人人體質不同，飲用前，最好先咨詢家庭醫生的專業意見。

老薑紅茶的做法：

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