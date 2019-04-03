【8杯水減肥法】一個月可瘦十磅　營養師推薦飲水時間表

從小被教導每天要喝8杯水才是健康，要排毒瘦身必須喝上足夠的水份，無奈水腫女生連喝水也會胖。原來只要根據營養師推薦的「8杯水減肥法」，在既定的時間喝水，一個月便可瘦上10磅。

根據「8杯水減肥法」的時間表喝水，一個月便可瘦上10磅。（《海街日記》劇照）

台灣營養師趙函穎在網誌上教授「8杯水減肥法」，指出水分能幫助身體代謝與排毒，甚至是燃燒脂肪。然而，身體缺水令毒素積聚，繼而使肌膚變得暗啞失去光澤。每天應該喝上8杯250毫升的水，避免以其他帶糖份的液體取代。

第一杯：上午起床後

每天被鬧鐘嘈醒後，總要滑一下電話才捨得離開床鋪。經過一整晚睡眠，身體處於缺水狀態，在早餐之前，先喝下一杯溫水，不僅能幫助代謝，也能幫助排便。

起床後先喝一杯暖水（《愛上謊言的女人》劇照）

第二杯：上午九時

從中醫的角度認為，早上九時是腸胃開始排毒的黃金時間，在這個時候喝水可以清走腸胃累積的毒素，達致排毒的最佳功效。

第三杯：上午十一時三十分

在午餐前喝一杯水可以增加飽腹感，減少午餐的攝取量。而且中午為心臟排毒時間，喝水能促進排毒。

午餐前喝杯水，增加飽腹感。（《忘卻的幸子》劇照）

第四杯：下午一時

午餐吃太飽容易加重腸胃負擔導致消化不良，故此吃到七分飽便剛好。尤其於辦公室工作的女生，欠缺運動脂肪容易積聚致中央肥胖，飯後休息半小時再喝一杯水有助消化。

第五杯：下午三時三十分

工作了大半天，下午茶時間難免想放鬆一下。嘴饞時就提醒自己要喝水，戒掉零食甜點有助瘦身，糖分還會令肌膚老化，還是少吃為妙。

第六杯：下午五時三十分

接近下班的時間，經過一天的工作已感疲憊，心情已準備好下班後去吃豐富晚餐獎勵自己。於晚餐前喝一杯水能紓緩飢餓感，避免進食過量。

晚餐前喝一杯水能紓緩飢餓感（《四重奏》劇照）

第七杯：晚上七時

此時是身體新陳代謝最頻繁的時間，喝水能有效促進血液循環和排毒，這個時間喝水跟平常做運動有同樣的效果。

第八杯：晚上九時

按照生活習慣，於睡前兩小時喝下最後一杯水，補充睡覺時流失的水分，並避免血液變得濃稠，同時幫助身體做一天最後的排毒。

睡前喝下最後一杯水，補充睡覺時流失的水分。（《繼承者們》劇照）

「8杯水減肥法」適合一般女生，但以下三種體質的女生則要特別注意：

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