【日本人減肥】全球肥胖率最低國家：員工減1kg　公司派錢獎勵

據世界衛生組織權威發佈，日本是全世界肥胖率最低的國家之一，是肥胖率最低的發達國家。相比西方國家，日本人並不愛運動，也普遍沒有健身習慣，為何能成為肥胖率最低的國家之一？不如參考日本人的生活習慣，發現沒有足夠時間做運動的女生也能輕鬆瘦下來。

只吃新鮮食材 少吃加工製品

日本人推崇新鮮食材，食材不會多加調味料醃製。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

日本人推崇新鮮食材，食材不會多加調味料醃製，刺生等生食都是他們常吃的。而且他們對飲食非常重視，傳統的日式料理中，是不容許調味料蓋過食材的味道，家常料理大多都只採用醬油、味噌、醋等作簡單調味，少油少鹽的烹調方式大大減低料理的熱量，加上普及的便當文化，無論是學生或是上班族都會自攜便當，減低外出進食的機會。

相對香港人重口味的特色與多肉少菜的飲食習慣，容易脂肪積聚，影響健康。如港人最愛到訪的茶餐廳，早餐多配搭罐頭與加工肉類，午餐與晚餐更是多汁多肉的碟頭飯，是致肥的主要因素。

慢活的生活態度

日本是「單車友善」的國家，除了走路，他們也喜歡以單車代步。（《和妳的第100次愛戀》劇照）

日本人舉止優雅有禮，喜歡放慢腳步感受自然，平日以步行為主，尤其看到街上的少女踏著幾吋高的高跟鞋仍腳步輕盈，平日確是訓練有素。日本是「單車友善」的國家，除了走路，他們也喜歡以單車代步。回憶日劇中青澀的男主角總是會以單車載著女主角回家，年少時確是認為浪漫。香港人也是時候改變「唔好急，最緊要快」的生活態度，學習一下日本人的慢活。

政府與企業鼓勵

日本有企業以獎勵的方式鼓勵員工健康減肥，超重的員工每減輕一公斤，就可獲取禮券獎勵（《太太，請小心輕放》劇照）

2008年4月，日本厚生勞動省為鼓勵市民更重視健康，推行了「全體國民瘦腰計劃」，規定企業每年為僱員進行體檢時，必須嚴格檢查年齡在40－75歲之間員工的腰圍：男性腰圍不得超過33.5寸，女性腰圍不得超過35.4寸，實行全民減肥。有企業為響應活動，除了在公司增添健身室，更以獎勵的方式鼓勵員工健康減肥。一家日本的遊戲公司規定，超重的員工每減輕一公斤，就可獲取5000日元禮券的獎勵。結果有一名31歲的軟件工程師，接受挑戰後瘦了13公斤，獲得65000日元的獎金。

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