OL女人30為減壓學「自由潛水」　不靠氧氣樽閉氣5分鐘潛盡四大洋

上海姑娘安娜曾是一名公司白領，後來自己創業，30多歲，未婚，為了排解工作和生活上的壓力，2013年時，她開始學習自由潛水。 2016年，安娜和朋友們來到北極圈內的北冰洋，成為第一批在北極完成自由潛水的人類。安娜也是在北極自由冰潛的第一個中國女人，她還用潛水的方式遊遍了世界四大洋。現在，她也找到真愛，兩人結了婚，開始了幸福生活。

自由潛水，就是不攜帶氧氣瓶，盡可能深地潛入海中，被評為世界上第二危險的運動，危險係數僅次於高空跳傘。但對安娜來說，一對腳蹼、一副面鏡和一口氣，就能潛入海底，最深到達海底40多米，閉氣近5分鐘。因為這項愛好，她還登上了《中國國家地理》雜誌的封面。

（一条提供）

The free driver 安娜的水下世界

安娜也是一名旅行愛好者，去過陸地上50多個國家。剛開始學習自由潛水時，只接受了入門訓練的她，和一般人一樣恐懼，一口氣沒能憋多久，連6米都沒有潛下去。

自由潛水非常危險，人體往深海不斷下潛時，會承受愈來愈大的壓力，這樣的強壓，可能造成人的耳膜破裂，胸腔受壓太重而塌陷，最終導致死亡。

後來她接受了專業訓練，海底的美景加深了她對自由潛水濃厚的興趣，也因為好勝心，慢慢地開始突破自己，5米、10米、20米......現在她的閉氣時間已經達到近5分鐘，能潛到海底40多米。

安娜（一条提供）

在潛過不少海域後，16年6月，安娜作為一支紀錄片的成員，得到了去北極冰潛的機會。在此之前，北極圈內，沒有人類成功地完成自由潛水。同行的還有《美國國家地理》雜誌的簽約探險家，美國自由潛水漁獵冠軍，水下攝影師等，一行共6人。

水下溫度只有-2度，隊員們為了防止凍傷，要穿上最厚的濕衣，以及往臉上抹100%凡士林。安娜說：「入水的一剎那，裸露在外的臉上有刀割一般火辣辣的疼。」安娜在海底的冰洞間自由穿梭。還在北極穿起了比基尼。她還聽到了獨角鯨的歌聲，「很溫柔，像小孩子那種哼鳴。」

+ 3 + 2

除了嚴酷的環境，安娜還曾經歷過一次無法預知的危險事件。下潛的過程中，她的右腳腳蹼掉了。當時也沒有同伴注意到她，掉落的腳蹼距離她2米左右，還在不停地下沉。安娜在一兩秒內迅速做出決定：踢單蹼往下追，超過20米，無論如何要放棄。慶幸的是，她在17米時追回了腳蹼，安全回到了水面。

這段經歷帶給她最大的恐懼，並不是來自死亡，而是強烈的孤獨感，「是我在陸地上從沒有經歷過的孤獨和無助。」海上還有可能遇到大浪，安娜不止一次在自由潛訓練中暈浪了，她升到水面上吐，吐完繼續下潛訓練。回到岸上的過程中，同時還要避免被浪拍到礁石上的危險。

因為種種風險，很多人對自由潛有誤解，覺得它只是一項單純的競技運動。但安娜認為，自由潛水員，沒有氧氣瓶，用最簡單的方式，與水下生物平等共處，可以更純粹地融入美麗的水下世界。

她最愛潛水的地方有印尼周邊海域，比如巴厘島的水晶灣，這裏是世界上唯一一個能定期看到魔鬼魚的地方。這種魚體型巨大，但長相呆萌，他們對潛水員毫不懼怕，甚至會游過來對你表示好奇。

這種魚體型巨大，但長相呆萌，他們對潛水員毫不懼怕，甚至會游過來對你表示好奇。（一条提供）

至今為止，四大洋都有安娜潛水的痕跡。她一個季度出海一次，出行方式是船宿，潛水員們手機沒有信號，每天的行程就是起床、吃飯、潛水......安娜曾經也像其他潛水員一樣，糾結深度，想突破自己的極限。她在挑戰40米的個人深度時，在38米的地方做不出耳壓平衡，感覺耳膜要穿了。

於是她花了很長時間學會如何放鬆，晚上冥想，睡覺時也不忘調整呼吸，她慢慢發現，享受每一次下潛的過程，才是自由潛的意義所在。水下是一個世外桃源，這裏沒有人際關係，沒有語言，唯一能感受到的壓力只有水壓。

現實生活中，她開玩笑說：「作為一個30多歲大齡女青年，面臨工作壓力、父母催婚等等，我過得很不平衡，沒想到卻在潛水的過程中找到一種新的平衡。」好在，她現在找到了另一半。

我們都是從羊水裏出來的，天生就和水密不可分。

她享受每一次下潛時，來自大海的挑戰，也享受上來時呼吸的每一口新鮮空氣，然後再潛下去......

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】