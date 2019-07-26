【Sophie Turner】他讓現實的Stark小公主　走出抑鬱蛻變成黑鳳凰

這一路追《權力遊戲》（Game of Thrones）的劇迷一定對劇中7大家族中各個經典角色不陌生，而這部耗時10年走到第8季的長壽劇，一路上不僅捧紅不少新生代荷里活巨星，其中飾演Sansa Stark 的蘇菲特納（Sophie Turner）近期更因為入主漫威強檔新片《 變種特攻：黑鳳凰》( X-Men: Dark Phoenix ) 女主角而成為話題焦點，但你不知道的是，Sophie Turner 這些年在螢光幕前光鮮亮麗的影壇青春，其實背後還藏著許多對自我的要求與堅持。Stark小公主轉大人成黑鳳凰Jean Grey 是這樣走過來的……

#15歲捨棄金髮，踏入《權力遊戲》

一頭溫柔紅棕色長髮，在《權力遊戲》中雪國Stark家族長女—Sansa Stark，溫柔賢淑的外表下，藏著的是在城堡中壓抑多年對幸福的渴望，從眼神到眉頭深鎖，當年年僅15歲的Sophie Turner 用超齡演技贏得不少劇迷的目光。不過踏入這令全球轟動不已的《權力遊戲》系列影集，可是需要一點勇氣的。

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＃8季十年，為了詮釋Sansa Stark不洗頭

Sophie Turner 12歲參加第一季試鏡選角，15歲演出，這對當時還懵懂無知的她是一項艱難的挑戰，在採訪中她也透露，《權力遊戲》劇組為了要完美詮釋中古歐洲的氛圍，從場景、妝髮每一個細節都有所講究，甚至還有令人受不了的噁心規定。她說，「從第一季到第四季，Sansa Stark 都還是未經歷練的貴族小姐，但到了第五季為了完美詮釋角色當時的處境，劇組人員要求全程不能洗頭，感覺真的很噁心。」為了融入角色，Sophie Turner 將金髮染成紅髮，甚至忍受長期油髮，雖然對她來說回想起來還是場夢魘，但為了完美勝任角色，在艱難的苦她都熬過去。

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#6年抑鬱症所苦，甚至曾想自殺

出演《權力遊戲》後第三年，Sophie Turner 陷入有史以來最煎熬的低潮期，而這也是她出道以來最困難的挑戰「我認為最大的挑戰，就是我的抑鬱症。而在我所有的精神健康問題中，它也是纏繞最久的一個。」在最青春活力的年華步入影壇，但小小心靈承受的壓力遠比他人還大。她也坦承，自己曾有過自殺的念頭，甚至影響到《權力遊戲》的拍攝，「我變得無法忠於這個角色，因為我都會很擔心Sophie。」

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#每天聽著「我愛你」，學會如何愛自己

抑鬱病之苦纏著Sophie Turner六年時間，這期間就連下床、出門，與人對話都很困難，想起來她也不敢相信自己就這樣挺過來了。說到怎麼當時怎麼度過的，她說，「我認為最大的挑戰在於，如何學習去愛你自己。」開始不在意劇迷冷言批評，不在意網民酸語，直到她遇上了一位愛她的伴侶。「如果有個人每天都對你說『我愛你』的話，就會讓你不禁去思考背後的原因，而這也會讓你更愛自己多一些。」走出低潮期時就這麼簡單，Sophie Turner 從愛人眼中找回自己的自信，聽著「我愛你」也會找到愛自己的理由。

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#《權力遊戲》讓她遇上10年知己

不過加盟《權力遊戲》這十年，帶給她的不只是名利和壓力，也為Sophie Turner 帶來一份真摯可貴的友情。12歲第一次試鏡那年，就遇上了陪伴她一生的摯友Maisie Williams，在劇中兩人飾演Stark 家族的狼族姊妹，在劇外兩人的閨蜜情也暖心得讓人羨慕。年僅相差1歲的兩人在第一次試戲時成為了好朋友，甚至還一起刺上了姊妹刺青「07.08.09」兩人的相遇日，從第一次見面就相互欣賞彼此崇拜，Ｍaisie Williams 還說「就算我沒有得到那個角色，我還是希望她能夠演Sansa，因為她真的好酷！」

#對於感情，愛上的是靈魂，而非性別

外在名聲，內在自我實現都一一兌現後，感情是Sophie Turner 面臨的下一項課題。談到感情Sophie Turner 反而更自在，對她來說愛不分性別，在於「靈魂」間的相吸。這看似令人嚮往的柏拉圖式愛情觀其實還藏著她曾出櫃的秘密，「我遇見夠多的男孩、女孩，他們教會我這件事。」今年23歲的Sophie Turner 從未想過自己會在現階段許下終身，但不論投入感情的對象是男、是女，她對於感情的價值觀還是讓小編驚豔！

#婚姻不是變數，工作才是目標

今年四月，Sophie Turner 與交往不到一年的未婚夫—DNCE主唱Joe Jonas 步入禮堂，當外界討論的轟轟烈烈，好奇她為何這麼快就踏入婚姻的同時，她卻說，「人們有種奇怪的誤解，就是認為結婚是人生中最偉大的事情。但我覺得工作才是我一直努力的事情，當我實現目標時，我覺得那才是我生命中最偉大的瞬間。」Sophie Turner 即使完成人生大事也心心念念著工作，對她來說結婚不是人生的變數，努力融入每一個角色才是她最幸福且滿足的瞬間。

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#Stark小公主轉大人變黑鳳凰

Marvel強檔新片《變種特攻：黑鳳凰》上映至今，因為演技和敬業態度擁有千萬粉絲的Sophie Turner，主演有著鳳凰之力的變種人「Jean Grey」，跳脫過去的戲路，這次擔當主演備受影迷期待。Sophie Turner 從過去在《權力遊戲》中不經世事的小公主，經歷一般波折與歷練，成為內斂神秘的黑鳳凰，這一路來我們追著《權力遊戲》同時也看著Sophie Turner 成長蛻變，不論是第8季中歷經風霜的憔悴貌，還是在新電影中深藏不漏的爆發力，讓我們一步一步了解這位新生代影星的的潛力與魅力。

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