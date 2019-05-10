【圓美大盜．影評】唔止由頭笑到尾　安妮夏菲維教曉姊妹生存之道

由安妮夏菲維（Anne Hathaway）、荷里活人氣諧星莉寶韋遜（Rebel Wilson）和Alex Sharp主演的喜劇電影《圓美大盜》（The Hustle）昨日（9日）上映，不少影迷表示由頭笑到落尾，值得一看，放鬆心情之餘，睇完套戲仲有嘢可以帶走！

安妮夏菲維和莉寶韋遜皆為女老千，今次任務就係要呃到Alex Sharp！（《圓美大盜》劇照）

該戲講述安妮夏菲維和莉寶韋遜皆為女老千，一個呃盡世上富豪，另一個則在確定對方是壞男人後，才決定呃錢，兩個騙徒手法層出不窮，今次更決定要鬧快呃到Alex Sharp，一決高下！

戲中，安妮夏菲維教導莉寶韋遜時，向她提問：「點解女老千成功過男老千？」莉寶韋遜回應：「因為晚晚交戲？」即時換來安妮夏菲維的白眼，她回應：「有兩大點，一、男人唔相信女人會聰明過自己；二、男人都鍾意做英雄。」其實放眼在現實中，這兩句說話並不為過。

安妮夏菲維教路莉寶韋遜「點解女老千成功過男老千？」（《圓美大盜》劇照）

男人不相信女人會比自己聰明

「女人不能夠太聰明」這句說話大家都一定聽過，但去到近年已漸變成「女人在男人面前要扮蠢」，安妮夏菲維在戲中有齊聰明、美貌和錢，但她在富豪面前都一樣會扮蠢，減低男人的防禦心和以及提高他們的同情心，無論何時，女人最大的武器都是眼淚，一來男人會覺得煩，二來又會可憐她們。

這也是為甚麼女強人會令男人有所卻步的原因，男人普遍都喜歡外表溫柔的女子，雖然征服女人會讓他們換來滿滿的成就感，但也只僅限於「成就解鎖」而非喜愛，所以安妮夏菲維在富豪之間扮傻、扮蠢、扮白痴來呃錢是極高效能的手法之一。

好多時候男人都以為女人簡單氹下就無問題，真係你以為啦！（《圓美大盜》劇照）

男人都鍾意做英雄

男人皆擁有保護女人的天性，眼看弱小的女生在眼前楚楚可憐受苦都會想幫她一把，成為她當下的曙光。而且當有有喜歡的女人在場時，男方通常都會講話比較多，顯得聰明點，會把話題帶到自己有成就的方面，顯露出自己是個有能力兼有學識的人，同時更會比平日慷慨，又會落力炒起現場氣氛，為的只是搏紅顏一笑。

+ 5 + 4 + 3

《圓美大盜》預告