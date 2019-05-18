法國女生為何都吃不胖？法國女星、名模都追捧的「法式瘦身法」

法國女生早已是優雅的代名詞。 她們的身材看上去總是輕盈而苗條，更令人羨慕的是，即使生活在甜品、美食和美酒充斥的法國，仍然能保持令人的美好身材。

(Roxane Mesquida)

法國女生從不刻意減肥，也不會拒絕美食，當中叫天下女生趨之若騖的吃不胖秘訣究竟是什麼？以下就由法國女星、名模以及時裝達人，披露法國女生的「法式瘦身法」。

平衡調整飲食

(Jeanne Damas)

法國女生在美食當前不會因為維持身材，而忌口放棄美食。她們對於飲食自有一套講求平衡的飲食哲學。例如她們會在吃了一頓大餐以後，就會選擇在下一餐吃得簡單清淡一點。例如是選擇在家煮食不再外食，或是選擇低脂乳酪等輕食，平衡調整一整天的飲食。

(Jeanne Damas)

法國IT girl Jeanne Damas也分享自己的飲食法則說：「如果我將會在晚上參加派對要喝酒的話，在白天的時候我就會避免吃水果和果汁。」法國女生雖然不會刻意在外面節食，但她們卻會在餐與餐之間取得平衡，調整飲食內容，讓整日下來的總熱量就不會太超過。

+ 4 + 3 + 2

認真看待「喝水」這回事

(Jeanne Damas)

喝水對身體健康有多重要相信人人都知，但知易行難，每日飲用足夠的水份對於忙碌又食無定時的都市人來說，也絕非易事。不過法國女生每天都會堅守大量飲水的原則，幫助身體排毒。

( Jeanne Damas)

法國超模Aymeline Valade每天起床後會先用飲用一杯熱檸檬水；法國IT girl Jeanne Damas分享過說她每日一定會喝一公升的茶和水；法國演員Roxane Mesquida也曾透露自己最常喝的東西是綠茶，以及會喝很多礦泉水，每天早上也有喝綠茶的習慣，但不會喝酒。

法國女生對於喝水這一環可說是非常重視，養成每天生活中不可或缺的一部份。多喝水除了可提高新陳代謝，有幫身體和肌膚的健康，更容易有飽足感，避免有暴飲暴食的情況。

+ 3 + 2

慢慢吃飯、細細咀嚼

(Jeanne Damas)

大家應該都有聽說過法國人吃一餐飯，基本都要花上兩三個小時吧。法國人很愛聚餐，他們吃飯不是只為了填飽肚子，而是看作一件社交活動，所以他們很愛一邊聊天一邊享受美食。

(Caroline de Maigret)

正因為慢慢吃飯、細細咀嚼的關係，在進食的時候，身體就會用足夠的時間將「吃飽」的資訊傳遞給大腦，產生飽腹感而以免進食過量。相反如果吃得太快的話，身體便會來不及感受到飽足感，無形中吃進更多的食物令身體吸收過多的熱量。只要放慢吃飯的節奏，已經是輕鬆控制飲食的好方法。

因時而食 選擇當季新鮮食材

(Roxane Mesquida)

法國菜出名精緻，而法國人對於食材要求也相當高。他們喜歡逛菜市場，採買當日新鮮、並最好是有機無農藥的水果蔬菜等在家中煮食，避免食用速食、罐頭及經過加工的食品，以食用天然健康的食物為大原則，減少身體的負擔。

(Clémence Poésy)

法國女演員Clémence Poésy也曾分享自己的飲食習慣說道：「我不會特定想吃什麼，當天有賣什麼就吃，一定大量吃當季、當地最新鮮的蔬果、堅果和粗糧，避免加工食品，幾乎每天吃一條新鮮的魚保持身體健康。」

+ 4 + 3 + 2

不用刻意上健身房

( Aymeline Valade )

許多法國女生也並不太喜歡去健身房跑步，反而更享受在戶外走動。很多法國女生都喜歡用散步的方式，來欣賞沿途大街小巷的風光。例如在浪漫之都巴黎，除了俯拾皆是美景，也養成法國女生熱愛走路散步的習慣。

( Caroline de Maigret )

法國著名的國際名模兼音樂製作人Caroline de Maigret也表示，在日常她也十分喜歡用走路的方式感受四周：「如果不趕著約會，我會慢慢的散步品味巴黎這個都市，這也是我紓壓的一種方式」以散步的方式就可以不知不覺地「做運動」，消耗身體的熱量，達成「佛系」瘦身的效果。