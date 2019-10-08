【外向孤獨症】活潑開朗大方的背後：很會安慰別人卻不敢找人傾訴

外向孤獨症的人，一般在朋友眼裡總是活潑開朗大方，他們本身也很習慣這樣子的形象，所以當自己遇到困難時，反而不知道該如何請求幫忙，而別人也習慣他們的強大，忘了他們有時候也需要靠一下別人的臂膀。明明不快樂卻裝沒事，這就是外向孤獨症的最大特徵，而他們高超的交際手腕，恰巧能幫他們把情緒藏得隱密，因為太少人能發現他們笑容背後的失落，導致他們越來越孤獨。

因為壓抑太久，所以一有機會能宣洩情緒，便會一發不可收拾！（《相愛穿梭千年》劇照）

如果你有下面這六項人格特質，那說明了你也可能有外向孤獨的傾向喔！

1. 情緒波動大

開心的時候是全場最嗨的那一個，但傷心起來卻異常可怕！因為壓抑太久，所以一有機會能宣洩情緒，便會一發不可收拾！情緒低落時，會選擇一個人面對，所以若有別人在場，不管內心有多崩潰，外向孤獨症者總是非常淡定！

▼▼按圖放大看以下其餘五點有沒有說中的心聲▼▼

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如果上面這六點你全中了的話，你很有可能也有外向孤獨症！要知道你沒有什麼不好，要學會接受自己、更加地去了解自己。偶爾透漏懦弱也沒有關係，因為人類是依靠著彼此才變得堅強的，沒有人可以一個人強大，學著釋放更多情緒上的訊息吧，相信你身邊的人都會樂意向你伸出援手的！加油！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】