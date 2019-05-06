【人際關係】單向付出、無理包庇同事　當心5種有毒關係影響情緒

香港人工作壓力大，時有聽聞打工仔因與同事、客戶及上司關係不佳而影響心情，甚至下班後仍耿耿於懷或感到煩躁不安。學懂面對以下五種有毒關係（Toxic Relationship），可以助你免於陷入無限的惡性循環中。

很多打工仔經常因無理的人和事影響心情，學懂管理EQ及在情感上與對方保持距離，有助避免跌落陷阱。（GettyImages/VCG）

職場人際關係是影響打工仔喜怒哀樂的重要因素之一，你會因為上司體諒的行為而感動，亦會因為豬隊友拖累而生氣。其實，有毒關係是會消耗你的能量，因喬治城大學（Georgetown University）的一項新公佈的研究中，發現98％的受訪者表示在工作中曾遇到有毒行為，並產生以下八個負面影響：

78％表示他們對公司的認同感下降 66％表示他們的表現下降 63％表示為了避開冒犯者令工作時間減少 48％故意減少工作量 47％有意減少工作時間 38％故意降低了他們的工作質量 25％承認對顧客感到沮喪 12％表示他們因此離職

有毒關係會消耗你的能量，影響打工仔的工作表現及生產力。（GettyImages/VCG）

應對有毒關係方法

當一個人的需求不再得到滿足，或某人某事干擾健康的關係時，就會產生毒性關係。陷入有毒關係的不但令打工仔生產力下降，更要承受不同程度的情緒困擾。

以下是五種常見的有毒關係類型和應對策略（按圖了解）：

1. 【單向關係】 在職場中，互惠互利的關係才能長久發展。如果只有單方面的予取予求，另一方很快會捱不住。如果員工發現自己的工作量不合常理，或經理感覺收入與付出不成正比，便會慢慢累積對工作的不滿。（GettyImages/VCG）

+ 5 + 4 + 3

有毒的人會讓你發瘋，因為他們的行為非常不合理。如果他們的行為真的違背理性，那麼為什麼你要讓自己在情感上做出回應並陷入困境？管理情緒並在壓力下保持冷靜的能力，其實與你的表現直接相關。情緒智商測驗機構TalentSmart曾為超過100萬人測驗過情緒智商（EQ），發現90％的頂尖表現者都能在壓力時控制自己的情緒，以保持冷靜和控制。他們最利害的能力之一就是能夠識別有毒的人並使他們處於困境。

一個人越不理性和越離譜，你就越容易將自己從陷阱中移除。不要試圖在他們的遊戲中擊敗他們，在情感上與他們保持距離，例如把他們當是一個科學研究項目。謹記：你不需要回應他們的情緒，你要做的，只需就事實作出回應。

（資料來源：Ladders）

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