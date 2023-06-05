都市人面對生活壓力、職場的人際關係、戀愛、生死課題等，成了每日生活上的難題。都市人如何承擔來自各方面的壓力，如何在各種各樣問題的夾縫間，保持著快樂的心境，是個不易把握的學問。往往處理不好，抑鬱感和負面情緒就會把你打倒。其實只要稍稍改變想法，便可以轉換氣氛，讓你的心情每天都是晴天，看看專家們的小貼士。



由「仍未做到最好」轉為「雖然只是一點點，但也邁前了一步」（《大力女都奉順》劇照）

由「仍未做到最好」轉為「雖然只是一點點，但也邁前了一步」

如何才叫成功？如何才是活得好，每個人心中都有各自的尺。只是努力工作努力地活的人，不少都是完美主義者。你會為堅持自已的目標，而不惜無視上司、同事以至身邊人的意見。因為完善自身，對你而言是重要的。但「完美」是那麼重要嗎？

修正自己的標準，多給一點餘裕，是給自己留退路......「這就可以啦！」用這態度作為準則，輕鬆地去應對，反而更易達至成功。 富山真由（行為管理學者）

按這行為管理學者的意見，一步一步達成這並不死硬的目標，每走前一步，都該對自已有所肯定。對比起一下子不能達成目標就大受打擊的人，有堅持地循序漸進者會更易取得成功。

由「情緒低落」轉為「客觀地看清現實，平衡心理。」（《失戀日》劇照）

由「情緒低落」轉為「客觀地看清現實，平衡心理。」

負面情緒充斥的人，一般也給人負面的印象。不過，適當的負面思考，也是生活中不能欠缺的。

正面的思維能夠促進創造性、變通、合作以及互信；負面的情緒，應該是令人更謹慎更深思熟慮，也更深入地看清環境。 Joseph P.Forgas（社會心理學家）

「太在意」，也會把價值放大。不必認為負面情緒的出現，是弱者的表現，因而極力「自強」。抱著「今天比昨日開懷一點」的情緒管理態度，不但可令自已活得更輕鬆，也能從正負兩面思考中獲益。

管理好負能量！由「仍沒能嫁出去」轉為「為了遇到那個他而努力自我完善」（《原諒他77次》劇照）

由「仍沒能嫁出去」轉為「為了遇到那個他而努力自我完善」

不管是「剩女」還是「盛女」，婚與不婚，從來都是事業女性的壓力。現代女性追求事業、興趣，還有戀愛，仍然單身的不少有理所當然的想法－－婚姻與家庭。即使不是單身的，生育又成了令人焦慮的問題。選事業還是做母親，身體的時鐘又在倒數。這一切源於社會壓力，也源於身邊人的期望。

想一下，雖然母體的年輕對生育有重要性，但母親成熟的思想對養育孩子成長更重要。仍未有另一半又如何？人生只可以走一回，正面地面對年長伴隨著的老化，做好自我管理，盡可能維持身心的健康，以「可一不可再」的心情，就可更真切、更輕鬆地享受當下。

參考資料：BizLady