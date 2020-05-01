國際知名模特兒Gigi Hadid早前傳出已經秘密懷孕 20周！即使疫情之下，娛樂圈依然喜事重重！就連35歲楊秀惠亦早前於社交平台上報喜已誕下愛女，因為疫情問題令她分娩的安排不簡單！其實不少國家的醫院基於疫情問題，而未能安排伴侶進入產房，引致部分孕婦都選擇在家分娩。近日，日本女星加藤紗里恐防醫院染疫更加直播在家分娩，不過她嘗試多次卻未有成功…

名模Gigi Hadid有喜？與Zayn修成正果！

今年娛樂圈喜事重重，就連國際知名模特兒Gigi Hadid傳出已經秘密懷孕5個月，而孩子的爸爸就是One Direction的前人氣成員Zayn Malik。上周四Gigi Hadid慶祝25歲生日時，Zayn Malik都有在場，二人的戀情長達5年，卻一直糾纏，經過多次離離合合。

2015年Gigi Hadid與One Direction的Zayn交往，之後2018年更曾發出分手聲明！（Instagram@gigihadid）

早於今年1月，Gigi Hadid與Zayn Malik曾被傳媒拍攝到二人相談甚歡，之後Gigi Hadid亦在社交媒體上載二人的甜蜜合照，表示二人已成功復合。不過疫情緊張之下，孕婦出入醫院產檢，比以往的擔憂和準備都會來得更多！

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楊秀惠生仔「無say」？馬來西亞醫院安排一切！

疫情之下，楊秀惠一直都留在馬來西亞，就連新劇宣傳都沒有出席，直至近日她才於Instagram上宣布喜訊，成功延下6磅重的愛女！她低調處理懷孕一事，所以消息一出也震撼，當中楊秀惠更提及於馬來西亞醫院生產的過程！「相比原定的時間提前收到了最珍貴的母親節禮物。❤在馬來西亞因為疫情和行動管制的原因，baby 出生的過程真的一點也不容易，不斷出現很多變數和突發事件。」

愛女的名稱縮簡與楊秀惠一樣是「vy」，從文字行間中都感受到滿滿的母愛！（Instagram@vvyeo）

由於馬來西亞當地的防疫政策，因為疫情以及行動管制，令她的生產過程變得不簡單！楊秀惠曾經解釋當地醫院的安排，原來當時她的老公不被批准進入手術室陪產。另外當地醫院的手術室暫時優先預留緊急事故，所以孕婦的生產手術要由醫院安排日子，孕婦亦要接受血液及深喉測試，一至兩日後就有報告結果。因為生產手術的過程充滿變數，需要經過院方批准及通知，讓她在整個手術安排的時期都感到十分擔憂，幸好最終楊秀惠順利延下愛女！

但慶幸我的女兒終於安全出世了🥰在這裡再次多謝馬來西亞醫護人員的悉心照顧, 預祝佢哋和世界各地嘅醫護人員及大家都可以盡快抗疫成功❤ 楊秀惠

美國醫院禁探 家中分娩上升？

由於新冠肺炎疫情全球肆虐，對於即將臨盆的孕婦難免對於入院生產引起不少擔憂，擔心交叉感染新冠病毒，又恐有床位不足問題。美國疫情嚴峻，多間醫院不勝負荷，亦推出一些新規定。例如禁止孕婦伴侶陪進產房，禁止探訪住院孕婦和剛生產的母親。

NYC Midwives是一個專業組織，為紐約市的助產士提供支持及實踐機會。（Instagram@nyc_midwives）

紐約巿助產士組織NYC Midwives為此發出警告，認為院方的安排將會令更多孕婦選擇留在家中分娩。當然選擇家中生產的孕婦會由助產士上到孕婦家中安排一切，而暫時當地助產士在接受家中生產的工作時，都會確保自己沒有病徵，否則就不會接受接生工作。雖然家中分娩在香港並不普及，不過在外國卻是十分普遍！

日女星加藤紗里濃妝直播在家生產？

日本女星加藤紗里臨盆在即，日前在與日媒訪問期間突然穿了羊水。由於加藤紗里早有家中分娩的打算，她亦立即致電助產士到她的家中為她接生。想不到她竟然於YouTube頻道《加藤紗里【情熱的に欲張りで美しく】》直播自己分娩的過程！

身旁的助產士為加藤紗里按摩腰部，舒緩陣痛。(截圖於YouTube頻道《加藤紗里【情熱的に欲張りで美しく】》)

影片中，加藤紗里一臉濃妝，蓋上被鋪躺在床上，而身旁的助產士準備好接生的機器及用品，為她整個陣痛過程舒緩。不過加藤紗里的子宮一直收縮，過於不適！因此家中接生一事因而告終，她最後選擇入院生產，以保安全。最終她經過16小時的陣痛，終於順利誕下愛女。

雖然坊間未知孩子的父親是誰，不過加藤紗里卻是單靠自己的個人能力，完成生產的過程，成為一位偉大的媽媽。（Instagram@katosari）

縱使加藤紗里在離婚後就懷孕，而坊間亦不時輿論經手人是誰，不過加藤紗里卻為了迎接新生命而準備一切，經過重重懷孕時期的阻礙，終於順利生下愛女。她亦在Instagram上載母女平安的照片，加藤紗里表示：「真的很可愛，我很高興這個天使來到紗里的身邊。」

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鍾嘉欣難忘在家分娩 多得助產士順產秘笈！

其實香港女星鍾嘉欣當年生第二胎的時候，都是留在加拿大溫哥華的家中，進行自然分娩。當時她誕下兒子Jared Anthony Leung，而當時兒子重7磅14安士十分順利。鍾嘉欣曾表示因為加拿大十分支持自然分娩，所以她都請來幾位助產士協肋，讓分娩過程更加順利安全！

鍾嘉欣第二胎選擇在家生產，延下7磅14安士囝囝！即使巨B，都可以順產！（Instagram@chungkayanlinda）

助產士不只給予她情緒上的支援，又教授她一些技術方法，讓她學會聆聽自己身體，以個人的能力順產。雖然鍾嘉欣曾經直言順產過程十分痛，不過她認為整個生產過程都是一整個家庭的事，所以對於留在家中生產，為此而感恩和幸運。鍾嘉欣更坦言這次經歷令她十分難忘！

根據加拿大媒體《cmaj》指出，一項有關入院分娩和在家分娩的安全性比較的研究，研究對象都是主要針對加拿大不列顛哥倫比亞省的孕婦，而研究人員亦安排每家庭由助產士照料。研究報告指出，計劃在家分娩的孕婦有較低產科干預率，因此止痛藥和胎兒監測，以及剖腹產率都比較低。研究更加發現家中分娩的新生兒發生胎糞吸入綜合徵的可能性比住院分娩的新生兒有較小機會！

今年疫情持續，孕婦出入產檢，對於醫院生產難免會有所擔心。比以往情況需要更多的事前準備！擔當母親，真的需要無比的勇氣，偉大的母愛令人佩服！母親節將近，預祝各位母親，母親節快樂！

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