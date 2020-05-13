Netflix版《情書》觀眾翻睇　婚姻注定遺憾？愛情最美叫曖昧不明

Netlfix《真心半解》（THE HALF OF IT）上映數天便登本地最受歡迎排行榜第三位的，感覺似《情書》，也似《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name），不一樣的愛情小品，女主角沒有跌倒在地，最愛讀石黑一雄的《長日將盡》，男生也沒有英雄救美。初戀最痛，愛情不美，世上沒有完美另一半。

2020年版《情書》？經歷即真相，為自己的愛情下著腳

－「愛情以自欺開始，以欺人結束。」

愛情小品有責任「甜到漏」，愛情小品總是情人終成眷屬，愛情小品要放濾鏡，把真實留給世界，劇情只是麻醉藥⋯⋯這些《真心半解》統統都欠奉，在電影開始時便已給觀眾一記當頭棒喝－這不是一個人人如願以償的故事。

得不到，這樣得愛情小品十分親切。女主角Ellie Chu（Leah Lewis飾）是班中的高才生，她的副業是幫同學寫功課，賺取外快卻被一直揶揄，直到有一天男主角Paul Munsky（Daniel Diemer飾）請求她為他寫一封情信，幫他追求班上的完美女生Aster Flores（Alexxis Lemire飾）。於是，兩位同樣愛書的女生，躲在書信背後交流；而那個本來想追女神的Paul，則在Ellie的指導下充實內涵，二人不知不覺地成為了朋友。

直到Aster愛上「那個Paul」，真相終究被揭穿，結局卻不如我們想像。劇中引王爾德一句：「愛情以自欺開始，以欺人結束。」其實已為故事作了總結，不管書信老不老套，世間上也有愛情都一樣，分別在於拆不拆穿謊言，與如何與真實的自己相處。

觀眾翻睇再翻睇，因喚起那段無疾而終的愛情，被形容為Netflix版《情書》。（《真心半解》（THE HALF OF IT）劇照）

(內含劇透）

似岩井俊二的《情書》與《你好，之華》，都是由書信開展，以錯摸出發，以真相結束故事； 似《以你的名字呼喚我》，故事說得仔細而從容不迫，也涉及同性的愛與初戀。筆者喜歡三人都浪漫地以過了時的書信來溝通，也愛它結局的不浪漫。

三位高中生，各有缺失，各有自己受傷的方式，周旋在一本又一本，一封又一封之間。電影與小說都愛為愛情下著腳，劇中穿插名作家的句子，但筆者喜歡的一幕，卻是最後一句「著腳」，卻是女主角Ellie自己的。當Aster決定為了穩定的生活，屈服於「現實」時，Ellie忍不住打斷求婚，她說：「愛情是一團糟，愛情是恐怖又自私；愛情不是找到完美的一半；愛情是嘗試、 追求與失敗。」初戀最痛，愛情不美，世上沒有完美另一半。

Ellie：「最後甚麼都會被摧毀。」（《真心半解》（THE HALF OF IT）劇照）

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你有勇氣用力畫上一筆達到完美 破壞原本美好的東西嗎？

主角們最後有否走在一起，不是重點，重點是過程，那些交流與曖昧不明。筆者最喜一幕，不是主角們的愛的宣言，而是Aster與Ellie的一段對話，給迷惘的觀眾，一點鼓勵。

我的繪畫老師曾告訴我，好的畫作跟一流的畫作的差別，通常在於五個筆觸，通常是畫作中最大膽的五筆。問題是，到底是哪五筆？ Aster

我明了，辛辛苦苦地畫了以後，最不想要的就是畫下放膽一筆，可能因此而毀掉全部。 Ellie

因此我放棄了畫畫，但我還是想知道這是不是我想要的生活方式。 Aster

假如你毀掉畫作，你得知你有能力，能再次畫出那幅美麗的圖畫。但要是你沒有畫出那大膽的一筆，就永遠不知自己能畫出一流的作品。 Ellie

有觀眾分享，電影上映5天，已看3次，還會再翻看，只因電影把遺憾與無疾而終的愛情拍我很美。或許，那美中不足從來無關錯摸與時機，而是勇氣。你又有勇氣畫上最大膽的一筆、或是只安於現在的美好？