Netflix版《情書》觀眾翻睇　婚姻注定遺憾？愛情最美叫曖昧不明

Netlfix《真心半解》(THE HALF OF IT)上映數天便登本地最受歡迎排行榜第三位的,感覺似《情書》,也似《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name),不一樣的愛情小品,女主角沒有跌倒在地,最愛讀石黑一雄的《長日將盡》,男生也沒有英雄救美。初戀最痛,愛情不美,世上沒有完美另一半。