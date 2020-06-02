男神天賜的顏值也有弱點？各位「彭太太」將要受驚了！人見人愛的台灣男星彭于晏因亮眼帥氣外表加上暖男個性，深受女性歡迎與喜愛。不過男神彭于晏似乎在居家抗疫期間，過上了不修邊幅的生活，蓄滿鬍鬚的不羈流浪漢形象讓不少粉絲受到衝擊，男神就算顔值再高，只要造型一出錯，形象也會崩塌大扣分……

彭于晏

彭于晏是廣大粉絲心目中的男神。（yuyanpeng@IG）

38歲的彭于晏年紀越大也越發成熟，進入輕熟男年紀的他，仍然保持著陽光肌肉男的積極形象，迷倒萬千少女爭著要做「彭太太」。不過，最近男神邋遢形象卻讓美男形象一夕崩塌。疫情爆發以來，他就一直處於停工狀態，日前彭于晏在IG上分享一系列半裸上身的自拍照。相片中他留著滿滿大叔味道的山羊鬍，頭髮凌亂甚至發出油光，邋遢造型十分驚嚇。就連彭于晏本人也配文「Hobo eddie」、「Fat eddie go」等，自嘲自己造型像流浪漢，更變肥不少，昔日肌肉男神一去不復返？

油頭垢面的彭于晏形容自己像流浪漢。（yuyanpeng@IG）

彭于晏變了頹廢大叔，「彭太太們」還愛嗎：（點閱下圖）

回顧彭于晏「陽光肌肉男」時期：（點閱下圖）

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玄彬

韓劇《愛的迫降》讓玄彬再次爆紅。（《愛的迫降》劇照）

早前一齣超人氣韓劇《愛的迫降》讓男主角玄彬重登男神寶座，雖然已年滿37歲，卻讓成熟穩重形象更加深入民心，日前更榮獲韓國網站票選的「理想的結婚對象」第一名。暖男性格加上耐看外表，絕對是每個女生心中「理想老公」！不過，風靡萬千少女的男神玄彬，也有「行差踏錯」的時候，在2017年宣傳電影《騗徒》時搖身一變「滄桑阿叔」，凌亂的中分髮型加上滿嘴鬍鬚，造成不小的視覺衝擊，看到這樣大走樣的OPPA，粉絲必定是心碎一地了......

玄彬真的不太適合「留鬚」，鮮肉OPPA頓時大走樣。(NAVER)

玄彬留鬚造型感覺十分邋遢：（點閱下圖）

玄彬高顔值男神時期回顧：（點閱下圖）

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吳彥祖

吳彥祖擁有深邃五官，年輕時迷倒萬千少女的「花美男」。（thatdanielwu@IG）

45歲「男神始祖」吳彥祖同樣敵不過年齡的摧殘，他1998年開始接拍電影，出現在公眾視線之中，一直以來都是公認的娛樂圈最帥男明星之一。男神年輕時深邃五官被封為「萬人迷」，一出道即刻引人矚目，不少癡心粉絲更是跟隨多年。不過隨著年紀越來越大，吳彥祖的神顔值，仍然難逃時間魔掌，除了皺紋愈發明顯，就連髮際綫也隨時間日益向後移，髮量令人堪憂！甚至連吳彥祖本人也自嘲，希望自己年輕時的茂盛髮量能夠「回來」……

吳彥祖近年髮際綫不斷上移，顯老不少。(thatdanielwu@IG）

男神吳彥祖難敵時間摧殘：（點閲下圖）

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回顧吳彥祖鮮肉時期帥氣模樣：（點閱下圖）

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余文樂

38歲的余文樂鬍鬚發白，比實際年齡衰老得多。（lok666@IG）

曾為香港一代男神的余文樂，如今38歲已為人父，2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云「拉埋天窗」，育有一可愛兒子。組織家庭後「昔日男神」漸漸出現「幸福肥」，蓄滿鬍鬚的模樣更顯蒼老，一副大叔相甚至被毒舌網友形容與谷德昭「撞樣」！昔日霸氣的男神姿態早已蕩然無存，只剩下濃濃的「生活氣息」……

老了又胖了的余文樂更與谷德昭「撞樣」，昔日男神光環不再。（lok666@IG）

余文樂婚後驚變大叔樣：（點閲下圖）

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余文樂昔日男神顏值回顧：（點閱下圖）

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男生留鬍鬚還是不留？女生喜好大不同！

根據外國一項調查顯示，女生對於男士留鬍鬚有著不同程度上的吸引力，調查將男士留鬍鬚的類型分爲：完全剃乾净、少量鬍渣、大量鬍渣、短鬍鬚和長鬍鬚。再以臉部的陽剛特質、侵略感、權威、吸引力和成熟感作評分。研究結果顯示，女士們對於男生留少量鬍渣感覺最有吸引力，希望他們成爲自己短期乃至長期的伴侶。而男生留著長鬍鬚會讓女生覺得最具陽剛特質，同時也十分强勢以及成熟，長相也更老成；留著少量鬍鬚的男生則被視爲最具權威感。

女生對於男士留鬍鬚有著不同程度上的吸引力。（Emiliano Vittoriosi/Unsplash）

男生們可以根據自己的個人風格和臉型，選擇最適合自己的鬍鬚造型，有些成熟男士適當打理，十分適合留鬍鬚，看起來更加有男人味。不過，有些男生氣質不適合留鬍鬚，不經打理就會給人邋遢、不修邊幅的印象，形象大打折扣。你看以上男神留鬚顏值也大崩壞的例子便知了！女生們你又喜愛另一半留鬚嗎?

參考資料：Jeremy Nicholson〈Do Women Prefer Men With Beards?〉