有時候，一套劇集迴響之大，是因為劇中主角的際遇，我們都能身同感受，這也是大眾特別欣賞「貼地」演員的原因。要演活劇集中的角色，演員需要靠近社會，憑藉理解與模仿的能力呈現出香港人正經歷的事情，這也是李綺雯（𡃁妹）一直堅守的原則。只是她身處的氛圍卻似乎在告訴她：不要看得你的政治取態太重要，想留在無綫便需認同公司的立場。在舒適圈與忠於自己之間，她選擇了後者。

李綺雯認為作為一個演員，最重要的是與觀眾擁有共同脈搏。

李綺雯十七歲便加入娛樂圈，當時有許多人把她的年齡與衝動魯莽掛勾。直到現在，一臉童顏的她仍頂着「𡃁妹」這別名，彷彿是個永遠也長不透的小女生。但她卻堅定地說：「我每次作出決定也是經過深思熟慮，選擇了的一定會去做。」她認為作為一個演員，最重要的是與觀眾擁有共同脈搏，無論劇集題材是甚麼，也應該連結到社會，而這些都未能從現在的作品中感受到。

我希望與觀眾一同成長。無論劇集的題材是虛幻還是寫實，也需要連結這個社會。

李綺雯形容自己個性自我，而且一旦決定了便不會回頭看。

勇敢跳出舒適圈 最在乎的是忠於自己

單靠演技只能為角色帶來色彩，要賦予角色生命，演員需要套進自己的人生觀。他們的想法會直接影響角色的呈現，而通過角色帶給觀眾啟發便正是李綺雯想要達到的目標。「一個人是否成功取決於他能否在工作上獲得滿足感，而他亦享受其中。」隨着公司對社會運動的取態愈趨鮮明，與觀眾的矛盾日漸形成難以追趕的鴻溝。思前想後，她決定脫離無綫，以自己的力量重建與觀眾的關係。不過，無綫一台獨大，離巢確實需要勇氣。

其實沒有人鼓勵我的，離巢也存在着一定壓力，不過人就是在壓力下成長。

勇敢跳出舒適圈，選擇自己喜歡的生活方式，她最在乎的是忠於自己這原則。

李綺雯堅持忠於自己，絕對不會對一些不公義視而不見。

【按圖看】李綺雯去年有參與反修例遊行，並不時於IG上發表政見：

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演員應具備社會責任 即使可能失去工作機會：我重視香港市場

她反復提及演員應具備社會責任，眼神堅定得銳利：「其實我也是一個市民，我絕對有資格為身處的社會發聲，絕對不會對一些不公義視而不見。而且，身為一個公眾人物，若我選擇逃避，便沒有承擔社會責任。」那怕或因政見失去工作機會，仍強調：我重視香港市場。她笑指自己與《愛回家之開心速遞》中，果欄大家姐賀碧雲不平則鳴的個性相近。

當我看到不對的事我一定會發聲，無論如何，到最後我都希望可以做一個香港人。

自覺可以無畏無懼地感受人生，眉宇間的堅毅來自她所仰賴的正義。

她認為藝人應盡社會責任，令社會進步，其實每個人都要出力。

然而，於今天的演藝圈，就政見表態承受着一定風險。「當時身邊不斷有人提醒我，又問我會否擔心因發表政治意見而導致怎樣的後果。當愈多人提問時，我便愈覺得，如果我要因為於社會上說實話而感到擔憂的話，那麼我們是否應該趁着還有機會表達的時候發聲。」她續道：

我相信能力愈大責任愈大，更相信每個人只要願意出一分力，都是一份力量。要令社會進步，其實每個人都要出力。

未來會怎樣，其實取決於你當下這刻有沒有好好爭取。

【按圖看劇照】李綺雯指自己的個性與《愛回家之開心速遞》的果欄大家姐賀碧雲相近，雖然外表不太友善，但其實內心正直善良：

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離開是為了同行

離開無綫後，規劃的不再是工作，而是怎樣活出自己的人生。踏入35歲，李綺雯對自己的能力更有信心，同時認為這是一個實踐的時機。在疫情肆虐期間，她於個人YouTube頻道上展開『Stay Home With Me 14 Days』的計劃，透過一連14天的直播與觀眾互相打氣。

我現在最希望觀眾能感受到我們是在共同生活，而不是空口說白話。正如我YouTube上的『Stay Home With Me 14 Days』計劃，便是希望以同行者的身份，與所有香港人一起前行。

【按圖看愛情觀】自認是工作狂，只把一成時間留給愛情，那麼李綺雯的擇偶條件又會是怎樣：