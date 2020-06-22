韓劇《便利店新星》原著竟是三級漫畫？內容充滿性暗示遭網民狠批

由韓國人氣男星池昌旭搭檔「國民妹妹」金裕貞，主演的韓劇《便利店新星》19日開播，第一集就出現吻戲，進度之快讓不少劇迷措手不及，討論度相當高。然而才開剛播，20日就因為原作漫畫的設定、尺度，在韓網上引起了爭議，不少看了原作劇情的網友批評「怎麼會想翻拍這種漫畫？」

《便利店新星》一開播就擁有超高討論度，然而卻也因部份劇情引發了爭議，包含未成年女主角要男主角幫忙買菸，女主角打工時的穿著、畫成人漫畫的場景等等，而查看原作漫畫也會發現，尺度為19禁，內容有著許多性暗示內容，有網友將一部份原作的19禁劇情及第一集的內容整理列出，引起許多人附和「的確是不適合製作成電視劇的內容」。

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南韓網友在看了整理文後紛紛表示「這種漫畫有必要翻拍成電視劇？」、「好cheap」、「像每天蹲在家裡的loser幻想」、「就是很常見的A漫，不懂有什麼好翻拍」、「竟然要把這種劇情拍成電視劇」、「雖然劇情本身問題很大，但接下這劇的池昌旭跟金裕貞是在想什麼？」。

對於引起爭議一事，《便利店新星》的導演李明佑（音譯，이명우）向韓媒表示「昨天（19日）才播了第一集，會在往後的劇情中展現製作組的真誠」，並對觀眾喊話：「希望能相信製作組的真誠以及包含企劃意圖、演出走向等部份，一起關注到最後。」

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據悉，李明佑為SBS電視台的金牌導演，曾製作《你們被包圍了》、《悄悄話》、《熱血司祭》等高人氣、高收視作品，實力備受肯定。

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