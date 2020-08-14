本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，市民亦減少外出與社交活動。賦閒在家，「煲劇」就是最佳活動。紀錄片《懸案未決》（Unsolved Mysteries）自7月在Netflix上架，長期登上本地最受歡迎榜。

犯罪紀錄片《懸案未決》（Unsolved Mysteries）其實自1987年開播，影集挑選世界各地的懸案，收錄靈異、失蹤到外星人綁架的謎團，當年劇集大受歡迎，一連拍了14季，直到2010年畫上句。Netflix是次重新以懸案為主題，重現經典。

犯罪紀錄片《懸案未決》（Unsolved Mysteries）其實自1987年開播，影集挑選世界各地的懸案，收錄靈異、失蹤到外星人綁架的謎團，當年劇集大受歡迎，一連拍了14季，直到2010年畫上句。Netflix是次重新以懸案為主題，重現經典。（《懸案未決》劇照）

《懸案未決》個案：男子突然失蹤，離地墜樓亡，電話卻完好無缺？＝＝》

懸案從來都引人入勝，而說到懸案，就不得不提當年轟動一時、被數次改編拍成電影、改寫成小說的「東電OL殺人事件」：

東京才貌雙全「OL」的雙面生活：日間是公司高層 晚間在「紅燈區」接客

1997年3月19日，警方在東京澀谷的一個單位發現一具女性屍體，現場發現用過的安全套，在她的手袋中還有一本筆記簿，當中有許多人名與金額，警方推斷是性交易的記錄。死者就是39歲的渡邊泰子，遭人勒斃。

單位位於品流複雜的「紅燈區」，警方初步推斷是一般桃色糾紛，可是追查下去，竟發現死者渡邊泰子不是一般性工作者，她在白天有一份正職，而且更是東京電力的管理層。高薪厚職，到底為何要賣淫？

死者已矣，比起誰是兇手，更多人關心為何明明是「人生勝利組」的渡邊泰子，會在晚上當妓女。 （影片截圖）

第一批日本女子高層級 陰謀論：因反對核電而遭陷害？

死者已矣，比起誰是兇手，更多人關心為何明明是「人生勝利組」的渡邊泰子，會在晚上當妓女。

渡邊泰子出生於小康之家，父親畢業自東大，並任職於東京電力，母親則是日本女子大學畢業，她也畢業於日本名校慶應義塾大學，並以優秀的成績畢業，同樣加入東京電力。

可是，當她在公司攀升到要職時，她差不多同時開始了晚上的兼職。下班後，她會換上不同的衣物，穿梭在小巷中兜搭客人，最後趕上尾班電車回家，隔天9點繼續上班。日日如是，周末也不例外，直到遇害的那天。

雙面生活更引起當時女性的極大共鳴－日本女子都未能做自己，時時在隱藏着自己真正想要的人生。這種抑壓的女性心態與渡邊泰子的故事，後來被改編拍成多部作品，如佐野眞一的《東電OL殺人事件》、《東電OL症候群》，或桐野夏生的小說的《異常》，與電影《戀之罪》等等。（《戀之罪》劇照）

對於渡邊泰子為何會當妓女，陳屍於老舊單位，多年來有不少的揣測：

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雙面生活更引起當時女性的極大共鳴－日本女子都未能做自己，時時在隱藏着自己真正想要的人生。這種抑壓的女性心態與渡邊泰子的故事，後來被改編拍成多部作品，如佐野眞一的《東電OL殺人事件》、《東電OL症候群》，或桐野夏生的小說的《異常》，與電影《戀之罪》等等。

誰殺了渡邊泰子？

當年警方拘捕一名在日本的尼泊爾男子Govinda Mainali，因為他曾與渡邊泰子發生性行為，因此便認定他是兇手。雖然他一再否認控罪，但最後還是罪成，被判處無期徒刑。

在牢中侍了15年後，他要求重審，結果發現他的DNA與死者身上殘留的精液及體毛並不符合，最後他被無罪䆁放。當年是誰殺了渡邊泰子？到現在還是一宗懸案。