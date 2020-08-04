居家抗疫｜不能旅遊？就讓書本帶你遊覽世界　7個開始閱讀的理由

古人說：「三日不讀書，便覺面目可憎，言語乏味。」書本帶給我們的影響，不僅只是知識與學術的累積，還有做人處事、心靈啟發、體驗感受等內在的省思，藉由文字的串連、字句的衍生，伴隨我們度過人生每個不同的階段。

隨著科技、資訊越來越發達，書本逐漸式微，取而代之的是豐富的影像、音頻，甚至是 AR、VR 等虛擬實境的享受。然而，人的生活終究無法擺脫文字，每天、每分每秒文字都出現在周圍，陪伴世界的轉瞬與進步！透過以下 7 個觀點深入反思，只要閱讀終能尋求不同的寶藏！

在家防疫很無聊？開始閱讀吧，按圖看７個讓你開始閱讀的理由▼▼▼

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現在，開始閱讀吧！睡前也好、通勤時也好、放假時也好，每天抓出一點時間悉心感受書本與文字的力量。久而久之，也許我們便能成為不一樣的自己！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】