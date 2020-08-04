居家抗疫｜不能旅遊？就讓書本帶你遊覽世界　7個開始閱讀的理由

知性女生
撰文：
最後更新日期：

古人說：「三日不讀書，便覺面目可憎，言語乏味。」書本帶給我們的影響，不僅只是知識與學術的累積，還有做人處事、心靈啟發、體驗感受等內在的省思，藉由文字的串連、字句的衍生，伴隨我們度過人生每個不同的階段。

隨著科技、資訊越來越發達，書本逐漸式微，取而代之的是豐富的影像、音頻，甚至是 AR、VR 等虛擬實境的享受。然而，人的生活終究無法擺脫文字，每天、每分每秒文字都出現在周圍，陪伴世界的轉瞬與進步！透過以下 7 個觀點深入反思，只要閱讀終能尋求不同的寶藏！

在家防疫很無聊？開始閱讀吧，按圖看７個讓你開始閱讀的理由▼▼▼

+18
+17
+16

現在，開始閱讀吧！睡前也好、通勤時也好、放假時也好，每天抓出一點時間悉心感受書本與文字的力量。久而久之，也許我們便能成為不一樣的自己！

【相關文章．按圖放大率先預覽】【居家健身】木村光希、心美拍片教4套動作　在家也能練出馬甲線▼▼

+14
+13
+12

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【女生語錄】覺得2020過得不太順利嗎？　15句給還在懷疑人生的你

+12
+11
+10
居家防疫｜盤點21款最強yoga健身App　在家減肥鍛練好身材必備
【在家工作】網紅宅在家中都能曬時尚？慵懶風居家穿搭成IG大熱
心理健康｜長期防疫影響心情？心理學專家分享5招撫平情緒與壓力
【斷捨離哲學】30歲後隨著時間成長回歸「自我」　珍惜比擁有重要
【再見媽媽又再見】以生死省思生命　劇中金句：活著比死更迫切
【世界閱讀日】推介10本情緒圖書　紓緩疫情下困獸鬥抑悶不安心情

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。