【世界閱讀日】推介10本情緒圖書　紓緩疫情下困獸鬥抑悶不安心情

聯合國教科文組織1995年起開始確定4月23日是「世界閱讀日」，相信隨著新冠肺炎疫情肆虐全球，以往的慶祝活動也減少，但閱讀是可以打破時空地域與彊界，縱使不能一起參加活動，也可以各自選擇喜歡的書本閱讀。 由於停課關係，小朋友需要避疫留家，一改上課的生活節奏，沒有戶外運動、沒有社交與群體生活、連可以跑跑跳跳的放電場地也沒有；再加上家長可能因為留家工作，親子關係很易變得緊張，大人小朋友的負面情緒及壓力隨時爆發。藉著世界閱讀日，很想跟大家分享與情緒有關的圖書與繪本，紓緩親子間的緊張心情，在對抗疫境時，亦可保持健康的身心靈。 攝影：許珞珩

1.《生氣》

作者：中川宏貴 繪者：長谷川義史 譯者：游珮芸 出版社：青林

《生氣》

《生氣》內容介紹：大人會生氣，小孩也會生氣，本書作者中川宏貴透過簡單卻符合孩子生活經驗的文字，讓孩子看了感同身受；繪者長谷川義史透過樸拙的畫風，生動活潑的表現大人小孩生氣的情形，讓孩子充滿親切感。書中從一個小男孩的觀點來詮釋生氣的情緒，小男孩做了哪些事讓大家生氣呢？因為發脾氣心情就變好嗎?簡單的文字和獨特的畫風，引導孩子認識自己的情緒，是能引起孩子共鳴的情緒管理繪本。

2.《顏色妖怪》

出版社：華碩文化 系列：立體書系列 作者: Anna Llenas (撰文/繪圖)

譯者：華碩文化編輯群 出版社：華碩文化科技有限公司

《顏色妖怪》

《顏色妖怪》內容介紹：顏色妖怪覺得今天的心情有點亂，他需要修補他混亂的情緒。他有辦法把快樂、憂傷、生氣、害怕和平靜放回原位嗎？藉著這本書幫助孩子認識自己情緒，就像我們教孩子認數字、認顏色、認形狀一樣，做父母不該壓抑他的情緒，而是要幫助孩子表達自己、 認識自己的感覺。

《顏色妖怪》

3.《暴跳牛的心情罐子》Moody Cow Meditates

作者／繪者： 凱莉．李．麥克林 （Kerry Lee MacLean）

譯者： 蔡孟璇 出版社：財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化

《暴跳牛的心情罐子》

《暴跳牛的心情罐子》內容簡介：作者本身是五個孩子的媽媽，帶領自己的孩子和其他學童禪修多年，深諳調伏暴躁憤怒兒童的要領。她在故事後段，安排充滿智慧的爺爺出場，藉由一罐清水和一小碟細細的亮片，陪伴著暴跳小牛，引導他述說事情發生的經過。「這一切都要從某一個很討厭、很倒楣的日子開始。那一天，每件事都不對勁！」

繪本的主角是一隻擬人化的小牛。他做了惡夢，醒來卻找不到媽媽；妹妹在他的滑板上亂畫；他扯了妹妹的尾巴，妹妹故意絆他一跤，他又把妹妹的洋娃娃頭髮剪光；於是，他就錯過了上學的公車，只好在下雪天騎著腳踏車上學……。小牛彼得的心情變得超級差，「超級火大的！啊！！我再也受不了了！！」他拿起棒球，砸向窗戶——故 意 的！媽媽只好請牛爺爺出馬，來解救暴跳小牛。爺爺不僅傳授小牛恢復平靜的祕訣，更教他製作好玩的「心情罐子」，可以清楚看見心裡到處亂飛的生氣念頭。這個「心情罐子」裡，到底裝了什麽神奇的東西呢？

4.《生氣湯》

作者／繪者： 貝西．艾芙瑞 譯者：柯倩華 出版社：上誼文化公司

《生氣湯》

《生氣湯》內容簡介：有時候，孩子難免處在負面的情緒當中，而成人的任務就是幫助孩子找到合宜的抒解管道。瞭解與接納孩子的情緒，而不是急著解決問題，是與孩子共讀此書時，值得細細咀嚼的滋味。

這一天霍斯過得很不高興。他帶著一肚子怒氣回家。但是，霍斯的媽媽卻知道該怎麼處霍斯那一肚子的怒氣呢！就是煮一鍋「生氣湯」。做這一本《生氣湯》的材料如下：1.有智慧的文字，加一兩小句的氣話。2.積極的訊息，教導讀者正確的把怒氣釋放出來，而不是把怒氣封鎖起來。3. 和故事一樣有活力的圖畫。

《生氣湯》

5.《誰也不敢靠近生氣的西蒙》LES COLÈRES DE SIMON

作者：伊恩•德埃伊(Ian De Haes) 譯者：吳宣恩 出版社：大穎文化

《誰也不敢靠近生氣的西蒙》

《誰也不敢靠近生氣的西蒙》內容介紹：當西蒙第一次生氣時，他發現自己的怒氣變成一隻暴躁的山羊，第二次因為和同學玩遊戲輸了，山羊變身成一隻惡狠狠的鱷魚.....每一次出現的怪獸，都比先前的個頭更大、性情愈來愈兇。西蒙一開始擁有這些兇猛野獸感覺挺得意，因為大家不敢拒絕他、總是很害怕他。但西蒙也逐漸發現，所有的家人、好朋友、同學們，也都被這些野獸嚇跑而不敢靠近，西蒙這才發現，自己好孤單……當生氣時，不試圖控制自己的脾氣、讓憤怒延燒，就如同放出怒氣的野獸。

在故事中，西蒙大吼大叫讓憤怒爆發，也使用憤怒成為對付別人的一項武器。西蒙起初以為對所有的事情採取憤怒的態度，就能不受約束，甚至有機會得到自己想要的東西，但漸漸地，他體會到生氣情緒帶來的反效果。

《誰也不敢靠近生氣的西蒙》

6.《我把壞心情趕走了》Prendre le temps

作者： 默德．侯桀（Maud Roegiers） 譯者： 高郁茗 出版社：大穎文化

《我把壞心情趕走了》

《我把壞心情趕走了》內容介紹：當你傷心難過時，可以做些什麼讓自己灰復心情呢？本書原文為法文，比利時繪本。是一本引導孩子學習面對情緒、處理情緒，讓自己的生活變得更美好愉快的圖書書。人不是只有好情緒，也可以有壞情緒，但是當心情不好時，我們可以做些什麼，讓自己恢復情緒？這本書以一位小女孩單純的想法告訴孩子們，她如何消除自己的負面情緒，讓自己變得更好。

《我把壞心情趕走了》

７.《小雪球的夢想》

作者/ 繪者：李宰京 譯者：劉清彥 出版社： 三之三文化

《小雪球的夢想》

《小雪球的夢想》內容介紹：銀白的雪地裡有一顆小雪球。他不停的滾動，想變得跟他見過的那顆大雪球一樣大。一路上，他遇見破掉的大雪球、凹凸不平的怪雪球和正在融化的雪球……小雪球好失望，因為他們看起來都和他見過的大雪球不一樣。小雪球該往哪裡走呢？小小一顆雪球，卻給了所有大人和小孩十足的挑戰與勇氣，去好好體驗和思考這些重要的人生課題。

《小雪球的夢想》

8.《失敗了也沒關係》

作者：宮川比呂 繪者：藤田陽生子 譯者：朱燕翔 出版社：台灣東方

《失敗了也沒關係》

《失敗了也沒關係》內容介紹：琪琪的閱讀、作文、畫畫成績很好，可是體育很糟糕；單槓吊不上去，玩躲貓貓總是第一個被抓到，踢足球的時候也老是嚇得到處躲；她真不喜歡在大家面前表現出丟臉的樣子。可是成果發表會的時間就快到了，怎麼辦呢？她想表演劍球，奶奶教她一些方法，她跟著做，還是常常失敗。

《失敗了也沒關係》

9.《我有好情緒，你呢？》

作者：劉麗 出版社：世界出版社

《我有好情緒，你呢？》

《我有好情緒，你呢？》內容介紹：從聽、選、說、玩4步驟輕鬆培養好孩子。作者由早期教育研究所研究員及教研員主編，符合幼兒發展需要。互動內容以每冊共有30多篇小故事，每篇故事設有兩個結局，由孩子根據生活經驗，選擇故事的發展方向，有助發展他們的思維能力。

讓小朋友從遊戲中學會情緒管理和社交禮儀，培養良好品格和習慣。每篇附加「教養小課堂」，提示家長教育的要點和方法。另設「孩子Q&A」促進親子互動，增添學習趣味。

10.《像青蛙坐定－給孩童的正念練習》

作者： 艾琳•史妮爾 (Eline Snel) 譯者： 石世明, 黃淑錦 出版社：張老師文化

《像青蛙坐定－給孩童的正念練習》

《像青蛙坐定－給孩童的正念練習》內容介紹：愈來愈多的科學證據顯示，正念對於學齡階段的孩子，是非常具有價值的，它的影響甚至可以從幼稚園就開始。本書所提供的一些簡單的練習，能夠幫助孩子發展，並且優化以上所提到的種種能力，也包括利他行為，像是仁慈、同理和憐憫。本書亦能夠協助孩子將練習實際運用在每天的生活當中，無論是在家裡或在學校。

學習正念，是一個好機會讓你的孩子可以開始和最深刻、最獨特的自己做朋友，在一個開放和慈愛的氛圍中，發展這些內在的品質。學習正念的青蛙練習，孩子們將學到：增加專注技巧，能夠讓他們對事物的記憶變好、比較不會衝動，對他們所想到的或所感覺到的事，不給予立即的反應、對於內在世界，有比較好的控制，而不是拒絕或壓抑內在種種感受。