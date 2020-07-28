居家防疫｜盤點21款最強yoga健身App　在家減肥鍛練好身材必備

撰文：VOGUE Taiwan
最後更新日期：
如果你是健身派，現在疫情原因不能上健身房？還是時間不多？那就做些高間歇訓練吧，NTC, Centr 和 Seven-7minute workout等都可以按照你想訓練的部位和時間長短提供各式各樣的體重訓練和體能訓練，不需要什麼健身設備，就有教練指導你完成日常訓練。
健身派（點圖瀏覽）↓↓↓
+21
+20
+19
如果你是瑜伽派，無論你的倒立已經爐火純青，還是你從沒聽過 vinyasa，都有一款瑜伽 app 可以滿足你的需求。
瑜珈派（點圖瀏覽）↓↓↓
+7
+6
+5
如果你就是需要團體課的同儕及教練激勵，又有開放的地板空間以及好相處的室友，那來試試直播類健身App吧！Charge Running可讓你在住家附近或跑步機上舒適地舉辦現場直播跑步課。每次現場直播都會將世界各地的跑者聚集在一堂課中，你可以在此跑步、聊天，並在Live Leaderboard (現場直播排行榜) 上奪冠！除此之外也有別種直播健身Apps提供不同課程，每個課程都有一位現場教練來激發你的每一步、伸展與旋轉。使用各類運動apps時也別忘了透過 Apple Watch 來追蹤自己的活動，以利達成你的的日常活動目標。
沒有教練動不起來派（現場直播健身 App）（點圖瀏覽）↓↓↓
+4
+3
+2
【相關文章．按圖放大率先預覽】【居家健身】木村光希、心美拍片教4套動作 在家也能練出馬甲線
+14
+13
+12
延伸閱讀：
客製化自己的翻白眼Memoji！全新iOS13.4 和iPadOS 13.4 六大更新重點搶先看！
Apple Watch 春季新色錶帶葡萄柚色超粉嫩！Hermès 馬術印花皮革錶帶高質感同步推出
【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：20款最強健身App推薦！居家防疫在家也要維持好身材的最佳夥伴！】