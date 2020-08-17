【減肥】飲酒養成易瘦體質？這些酒可放心飲　教你自調經典雞尾酒

相信不少減肥中的女生都以為酒是一個致肥的元兇，愛飲酒又拼命戒酒，不過原來只是不懂選擇酒類。懂得選擇適合減肥的酒類反而能養成易瘦體質，以後每天小酌一杯不是夢！

懂得選擇適合減肥的酒類反而能養成易瘦體質，以後每天小酌一杯不是夢！ (lalalalisa_m@IG)

減肥就要戒酒？減肥期間飲了一杯半杯就感到內疚？酒精的熱量的確不少，以威士忌為例，100g就有250kcal，2杯威士忌的熱量就等於1碗白飯。可是，醣分比計算熱量更重要，因為熱量相對容易被消耗，但醣分會令血糖上升，過多的醣會轉化成脂肪，導致肥胖。

想成功減肥的話，也需要飲得適量，每天一小酌不會容易胖起來。（Unsplash）

在酒精的世界中，有些醣分較高的，如啤酒、清酒和水果酒；蒸餾酒的醣分含量是零，如燒酒、威士忌、白蘭地、伏特加，大家選擇酒類只要選醣量少的酒就可以避免踩中減肥陷阱。當然，想成功減肥的話，也需要飲得適量，每天一小酌不會容易胖起來。而且，前一晚飲過低醣的酒類，亦有助降低隔天早上的血糖，有助燃燒更多脂肪，練成易瘦體質。另外，下酒菜亦應選擇一些醣分低的食物，即是避免以澱粉質為主的食物，以免血糖暴升，轉化成脂肪，難以減下。

▼▼▼▼▼按下圖看4大飲酒養成易瘦體質貼士▼▼▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

適逢現在疫情緊張，加上限聚令之下，酒吧閉門，如果想小酌一杯的話，不妨在家自製。自己的酒自己調！看看以下自調經典雞尾酒貼士，輕鬆秒變調酒師，邊飲邊瘦！

▼▼▼▼▼按下圖看自調2款經典雞尾酒貼士▼▼▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

想邊飲邊瘦？除了低醣之外，還要低糖，避免在酒精中吸收過量的糖分。在調酒方面，梳打水是非常普遍的材料，亦是減肥的好幫手！梳打水無色無味，很適合與水果或酒精混配，調出美味又易入口的酒。如果不想飲酒的話，用梳打水中加入水果、檸檬、青檸、薄荷也是不死配搭，是夏天消暑減肥之選！

編輯推薦：COCOSODA蘇打水機

▼▼▼▼▼按下圖看梳打水機推介▼▼▼▼▼

+ 21 + 20 + 19

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/17）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！