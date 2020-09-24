加拿大56歲IG網紅　靠6招養成無齡感自信　保留少年白髮成就風格

曾獲得美國版VOGUE的報導，擁有超越年齡的時髦風格，IG潮人Grece Ghanem雖然五字頭，卻不輸年輕女孩、依然保有吸睛的魅力，她的無齡感自信養成秘訣，幫大家一次整理好。

住在加拿大滿地可的私人教練Grece Ghanem，2018年曾被美國版VOGUE專文介紹，稱她是"超越年齡的風格達人"，instagram上她的時髦穿搭，讓她獲得近35萬人按讚追隨，其中大部分是20到30歲的女性，她的強大氣場、無畏自信、美好體態都打破了大家對5字頭女性的想像，而她的無齡感自信究竟是如何養成？以下幫大家揭曉。

按圖看Grece Ghanem的無齡感自信究竟是如何養成的▼▼

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早晨兩杯水、靠蘆薈養膠原蛋白

許多人的美麗秘訣都會提到早晨起床第一件事就是先喝一杯溫開水，Grece則是兩杯，第一在溫開水中加入檸檬，醋，新鮮生薑和少許的鹽、辣椒粉，裡面有很多不同的營養和維生素，可以快速開啟身體循環，同時取代咖啡提神，第二杯則是搭配維他命一起喝。另外，她很愛用新鮮蘆薈打成冰沙，蘆薈可刺激膠原蛋白生長，Grece說每天一杯、可以保養頭髮和肌膚。

防曬是最好的抗老保養品

有媒體問Grece，如果「到荒島只能帶一個美容產品，那會是什麼？」她答：「毫無疑問是防曬」她提醒所有女性，千萬不要小看防曬的重要性，「大家應該都聽過一句美容名言，最好的抗老保養品是『防曬』，防曬做得好，絕對比擦上昂貴的保養品都來的有效。」

睡在緞面的枕頭上會越睡越美

其實很多人不知道，睡覺時肌膚在枕頭上的摩擦其實會導致皺紋生成，像德國就有文獻將這樣的傷害稱作「Sleep wrinkle」，Grece為了避免「Sleep wrinkle」，她透漏自己都選緞面的枕頭套保護肌膚，另外，緞面枕頭除了能減少肌膚的摩擦，Grece也表示能減少頭髮的摩擦讓髮質更好、不易斷裂。

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永遠卸了妝、保濕完才上床睡覺

從年輕到現在，Grece永遠遵守卸完妝、至少擦完保濕才會上床睡覺。每周敷兩次面膜，同時也熱愛嘗試不同的美容道具，「最近的新歡是玉滾輪和居家可用的微針滾輪。」夏天有個小秘訣，Grece會把玉滾輪放在冰箱，洗完臉後拿出來按摩超療癒。

少年白反而幫助風格養成

20幾歲Grece就開始長白髮，「發現後沒多久我就決定保留它，28歲的時候，我的白髮已經相當明顯。」不同多數人選擇把白髮染深，Grece反而將之視為一種特色，「走在街上你應該很難找到年輕的面孔留著一頭白髮吧！這讓我成為獨一無二的存在，在風格養成上也出現更多的彈性，讓我可以放手嘗試、放手玩。」

回歸自我的時尚真諦

「傳統觀念會認為沒有人會對50歲的女性有興趣，但我努力去改變這樣的觀點，我希望人們能透過我感受歲月的美好。不管你幾歲，生活永遠可以充滿驚喜！」Grece的IG追蹤者多是20到30歲的女性，對年輕女孩Grece自認有一種責任感去傳達所謂時尚的真諦，「千萬別將雜誌或KOL身上的服飾不經思考、就一模一樣的穿在身上，衣服該是你這個人的展現！」

當你穿衣服時，第一個想到的是自己，想到怎麼穿會讓你感到快樂，自然而然就會出現強大氣場與自信，不論幾歲、都會讓人看見你、被你的魅力所懾服。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：56歲依然超有氣場！IG潮人Grece Ghanem無齡感自信養成就靠這幾招。】