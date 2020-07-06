【心理測驗】自信程度從打扮可見？　穿新款缺信心這樣穿最固執…

自信是怎麼一回事？擁有它的人，每句話每個動作都透出幹勁，彷彿連呼吸都特別有力，沒有它的人，能力再高也恍如電力不足般，做事與決策總是遲疑且不可靠。 說到底，自信不僅是一種心理狀況，更是達致成功的關鍵，本文為節錄自《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》一書的內容，它除解說「自信」為何物外，也準備了一個心理測試讓大家自行評估自信程度，不妨試玩！

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要掌握自己的命運，先要樹立起自信。相信自己有能力應付各種問題，必然是一個容易成功的人。

自信，是一種不輕言敗的決心。一個人是不是有自信心，來源於對自己能力的認知。自信指的是一個人對自身能力與特點的肯定，意味着對自己的「信任」、欣賞和尊重，意味着胸有成竹，處事有把握。強者不一定是勝利者，但勝利遲早都屬於有自信的人──這就是心理學上著名的「杜根定律」。

一個失去自信的人總感到他的精神世界烏雲蓋頂，籠罩着層層自卑，使自己陷入自我否定的誤區，失去自信的人，也就否定了自我價值，這時思維很容易走向極端，並把一個在別人看來不值一提的問題放大，甚至堅定地相信這就是阻礙自己進步的唯一障礙。很難想像一個缺乏自信的人會有出類拔萃的成就。

一個失去自信的人總感到他的精神世界烏雲蓋頂，籠罩着層層自卑，使自己陷入自我否定的誤區。（Shutterstock）

產生自信心，是指不斷超越自己，產生一種來源於內心深處的最強大力量的過程。這種強大的力量一旦產生，你就會產生一種毫無畏懼、「戰無不勝」的感覺。產生自信心後，無論你面前的困難多大、你面對的競爭多強，你總感到輕鬆平靜。

長久的堅持，能使自信心產生得越來越快、越來越強。有的人受到挫折時，始終不能產生足夠的自信心，從而一蹶不振；有的人卻能在遇到挫折、出現焦慮和絕望後迅速產生強大的自信心，從而「拼勁」十足地實現目標。這是因為前者平時不注重自信心的產生，到了需要時得不到想要的自信心。而後者，經過長期的不斷的訓練，使自己的自信心產生得越來越快，越來越強。

有一個美國整形外科醫生，他以善做面部整形手術聞名遐邇。他創造了許多奇蹟，把許多貌醜的人變成漂亮的人。但他發現，某些接受手術的人，雖然為他們做的整形手術很成功，但仍找他抱怨，說手術沒什麼成效，他們覺得自己的樣貌沒有太大變化。 醫生從中悟到一個道理：美與醜，並不在於一個人的本來面貌如何，在於他如何看待自己。如果一個人自慚形穢，那他就不會成為一個美人；同樣，如果他不覺得自己聰明，那他就成不了聰明人。

心理學家從一班大學生中挑出一個最愚笨、最不招人喜歡的女生，並要求她的同學們改變以往對她的態度。於是，大家都爭先恐後地照顧這個女生，向她獻殷勤，送她回家，大家以假亂真地打從心裏認定她是個漂亮聰慧的女生，結果怎樣呢？ 不到一年，這個女生變得很美麗，連她的舉止也同以前判若兩人。她對人們說，她獲得了新生。確實，她沒有變成另外一個人，然而在她的身上卻展現出一種美。這種美只有在我們相信自己，周圍所有的人都相信我們、愛護我們的時候才會展現出來。

許多人認為，自信心是天生的、不變的，事實並非如此。

孩提時代備受喜愛的孩子，從小就感覺到自己是善良的、聰明的，因此才獲得別人的喜愛。於是他就盡力使自己的行為名副其實，造就自己成為他自信的那樣的人。如果我們想進行自我改造，進行某方面的修養，我們就應首先改變對自己的看法。不然，我們自我改造的全部努力便會落空。

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書名：《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》 作者：劉鵬

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】