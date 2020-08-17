壓力容易誘發都市疾病，岑杏賢曾因患上甲狀腺亢進症而暴肥，身形腫脹影響幕前工作，令她陷入情緒低谷。如今成功控制病情，她希望以自己的經歷鼓勵同路人，分享正向思維。

岑杏賢日前分享患上甲狀腺亢進症而暴肥的經歷（IG＠jenniferjshum）

岑杏賢於18歲時因為大學學業壓力繁重，出現食量大增、頭暈、手震等病症，驗血後被診斷患上甲狀腺亢進症。三年前再度復發，令她無所適從，一度萌生出轉行的念頭。服用藥物令她全身腫脹，不時被網民指她暴肥走樣，令她幾乎崩潰。不過，即使面對網民批評，她沒有選擇公開病情來博取注意，反而盡力穩定病情，希望以運動鍛煉出更纖瘦的身形。

然而，即使她隔天到健身房運動，身形仍然腫脹，令她情緒非常低落。後來她意識到無論自己有多勤力亦不會消腫，腫脹是藥物帶來的副作用，而且甲狀腺與情緒有關，要改善病情便先要調節心情。

按圖看岑杏賢身形腫脹時的情況：

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岑杏賢曾誤服過量藥導致暴肥走樣

經過適當的治療後，岑杏賢已康復並回復至最佳狀態。（IG＠jenniferjshum）

當岑杏賢感覺身體狀態變差時，便意識到有機會是甲狀腺亢進症復發，立刻求醫。然而，醫生開藥的劑量過重，令她病情惡化。她聽從醫生的指引，每次服用八粒藥物，但睡醒身體浮腫，做運動亦無法改善，令她開始心生疑惑。後來她到訪陳法蓉介紹的甲狀腺專科醫生診所，才發現自己一直服用過量藥物，導致暴肥。專科醫生把她的藥量從八粒調整至兩粒，服用一年後開始改以自然療法，逐漸舒緩病情，如今已完全康復。

【按圖看】岑杏賢人緣甚佳，除了獲得陳法蓉介紹醫生，又有黎諾懿夫妻陪伴她去中醫針灸：

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曾打算離開幕前 轉行做心理輔導

岑杏賢曾因病打算離開幕前，轉行做心理輔導。（IG＠jenniferjshum）

在這一年的抗病路程上，岑杏賢有感若病情持續，自己將無法勝任幕前工作，開始思考轉行的問題。她於參選港姐時已完成心理學學士課程，其後修讀理工大學諮商與輔導文學碩士課程，於是便留意心理輔導的工作，最後獲得理工大學與中文大學的錄用，令她看到事業上的曙光。現時，她除了繼續幕前工作，亦於職道生涯規劃輔導協會任職心理輔導師，並於個人網上直播節目《心理急救室》上分享正向思維。

保持心境開朗有助改善病情

岑杏賢以自身經歷證明頑疾也有控制的方法，鼓勵同路人彼此並不孤單。（IG＠jenniferjshum）

雖然病情反覆令人洩氣，但她於IG上仍強調保持心境開朗的重要性。她學會出接受這個病為生命中的一部分，更時刻提醒自己要開心。甲狀腺受情緒影響，負面情緒容易令病情復發，只有樂觀面對每一天，控制飲食，自然大大減低發病機會。她以自身經歷證明頑疾也有控制的方法，鼓勵同路人彼此並不孤單。

【按圖看】女性患上甲狀腺亢進症的比例較男性高，以下藝人亦曾經患上此病導致身形暴肥：