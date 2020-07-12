【心理健康】孤獨浮現與外界難溝通？　試用3招駕馭寂寞孤獨情緒

孤獨是一種情緒，也是一種社交狀態。它的存在令人不快，但能否令它消失，往往也得看自己的正念是否夠強大。 以下節錄自《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》一書的內容，不僅準備了一個讓你自行評估心靈是否孤單的心理測驗，更提出了一些紓緩孤獨感的建議，不妨參考。

我們要去駕馭孤獨，而不是被孤獨駕馭。

人人都可能有孤獨的時候，但並非人人都能夠戰勝自身的孤獨感。孤獨，並不單純是獨自生活，也並不意味着就是獨來獨往。一個人獨處，可能並不感到孤獨；而置身於大庭廣眾之中，未必就不孤獨。

只要你對周圍的一切缺乏瞭解，和你身處的世界無法溝通，你就會體會到孤獨的滋味。（Shutterstock）

一位心理學家認為，真正的孤獨，往往產生於那些雖有肉體接觸，卻沒有情感和思想交流的夫婦之間。事實上，不管你是已婚抑或是未婚，也不管你是置身於人群之中，還是獨居一室，只要你對周圍的一切缺乏瞭解，和你身處的世界無法溝通，你就會體會到孤獨的滋味。

你的心靈是否孤獨？按下圖試試這個小測試↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

孤獨，就是缺乏正常社會接觸。心理學家認為孤獨有以下三個特點：

1．它是由社會關係缺陷造成的； 2．它是不愉快的、苦惱的； 3．它是一種主觀感覺，而不是一種客觀狀態。

孤獨產生的原因多而複雜。比如事業上的挫折，缺乏與異性的交往，失去父母的摯愛，夫妻感情不和，周圍沒有朋友等。此外，孤獨的產生，也與人的性格有關。比如有的人情緒易變，常常大起大落，容易得罪別人，因而使自己陷入一種孤獨的狀態；還有的人善於算計，凡事總愛斤斤計較，考慮個人的得失太重，因此造成了人際交往的障礙，最終也很孤獨。

孤獨有兩種類型：

其一是情緒性隔絕，指孤獨者不願意與周圍人來往； 其二是社會性隔絕，指孤獨者不具有朋友或親屬的關係網。

孤獨的人由於缺少與外界的交流，常常一個人鬱鬱寡歡，時間長了，便會造成心理上的疾病。因此，孤獨者要學會排解孤獨的方法。

首先，孤獨者要尋找和朋友交流的機會。當你感覺到孤獨的時候，翻一翻你的通訊錄，也許你可以給某位久未謀面的朋友寫封信，或者給哪一個朋友掛一個電話，約她去看一場週末上映的電影；或者是，請幾位朋友來吃一頓飯，你親自下廚，炒上幾個香噴噴的菜，都別有一番味道。

其次，孤獨者要學會戰勝自卑，因為他們自覺跟別人不一樣，所以就不敢跟別人接觸，這是自卑心理造成的一種孤獨狀態。這就跟作繭自縛一樣，要衝出這層包圍着你的黑暗，你必須首先咬破自卑心理織成的繭。

再次，孤獨者應注意培養自己生活的樂趣，經常抽出一點時間主動接觸別人，逐漸改變自己封閉的生活方式。平時有意識地參加一些群體活動，加強自己的參與感，這會令你發現許多有趣的人和事，使你不知不覺地融入人群。

書名：《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》 作者：劉鵬

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】

【相關圖輯】年紀唔細行為舉止仍幼稚？ 10項特質成熟人士才擁有！