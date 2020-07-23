【人際關係】火爆、孤獨同事難相處？　與其硬碰不如從情緒入手…

性格火爆或孤獨的同事不易相處，撇除那些刻意搗亂不合作的人，其實有些人只是在價值觀上與團隊有分歧才變得麻煩。半宅職薯早前曾分享驅使不負責任的同事合作和令霸氣同事收回霸氣的方法，今天就再承接上一次討論，和大家分享處理情緒化的火爆同事和孤獨精同事的技巧。

與火爆及孤獨同事相處（按圖了解）：

+ 10 + 9 + 8

半宅職薯上一篇分享：【人際關係】同事有霸氣或沒責任感？ 試從「正面意向」迎合溝通

處理情緒化的火爆同事

在group work之中，情緒化的火爆同事不單會破壞事情的進度，更加會令團隊瀰漫負面情緒，破壞工作氣氛。

大家先要明白一個道理：一隻手掌拍不響。兩個人互相火爆的鬥嘴叫做吵架，一個人火爆的大聲疾呼叫做失常。試圖以更火爆的態度處理情緒化的火爆同事，只會帶來一發不可收拾的結果。

而如果使用理由去說服情緒化的火爆同事呢？那麼這些火爆同時便容易對號入座，以為你在批評他。

所以要處理情緒化的火爆同事，首先要處理他的情緒，而不是處理事情。受情緒影響的人通常不覺得自己正受情緒影響，所以我們要做的就是讓他們從負面情緒之中清醒過來。

我們可以用溫柔語氣對他們說：

你看來十分憤怒。

我知道你希望其他人明白你的擔憂。

看來你十分擔心我們這個project。

半宅職薯拆解：

這幾句說話都是直接反映出火爆同事的情緒，令他們知道自己正受情緒影響。而最後一句說話，更是給這位火爆同事一些認同，曲線誇讚他把project記掛上心，令他覺得受到同事欣賞。

處理孤獨精同事

孤獨精同事的一個特點，就是覺得自己的參與對group project本身無關痛癢，甚至覺得自己本身就無能為力，即使有心也無法作出實質的奉獻。

處理孤獨精同事，我們在說話時要強調「我們」，而且盡力把孤獨精同事的付出和事情的結果連結起來。舉例如下：

我們參考了每一位同事的意見，決定……

你的意見令我聯想起……（解決問題的方法），真的多謝你！

半宅職薯拆解：

第一句說話大家不難理解，就是強調「我們」及尊重每一位同事的意見。至於第二句說話，便特別適用於當孤獨精同事提出一些不著邊際、難以實行的意見時，如何把這些難以實行的意見轉化為思考的啟發點，進而思考出具實際意義的解決方法，令這些孤獨精同事覺得自己的意見有所貢獻。

結語

團隊工作從來不是一件容易的事。眾聲喧譁，在很多情況之下，1+1的結果是小於1的。如何令1+1的結果大於2，在於我們如何協調和促進團隊成員中的互動。透過掌握每位成員心底裏的出發點，我們可以引導大家向著團隊的目標邁進，在每位成員都覺得稱心滿意的情況之下，帶來超乎預期的結果。

相關文章：功敗垂成全因豬隊友累事？ 10個同事低級錯誤防不勝防｜職場文化

+ 17 + 16 + 15

相關文章：到處樹敵或易崩潰只因EQ低？ 11個行為評估情商高低｜自我管理