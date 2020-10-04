呃Like相教學｜5個小技巧讓你打卡不再尷尬　輕鬆拍出IG靚相

在社群媒體和修圖軟體如此發達的現在，我們已經很習慣用照片記錄生活，看到身邊有趣的東西總是拿出手機隨手拍，運動要拍、吃飯也要拍。簡單的物品照沒什麼問題，構圖好光線佳即可，不過當自己要入鏡時是否偶爾會覺得有點尷尬，沒什麼姿勢可以擺？搭編就在這篇告訴你，怎麼運用身旁的一些小東西來當充當道具避免尷尬，看似輕鬆的自然美照背後都有一些巧思呢！

用帽子、飲品等，都可以幫你拍出不尷尬呃Like相，按圖看5個拍照小技巧▼▼▼

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Dappei 結語：

以上幾招學起來，不再手卡卡不知道要擺哪了！之後拍照就來試試這些小動作，增添你畫面的豐富感，拍出心中想要的美照！

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