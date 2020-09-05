苟芸慧與富商陸漢洋婚後曾揚言要生四個小孩，組織熱鬧家庭。不過兩人都忙於工作，便決定先接受手術冷藏卵子，待時機成熟才準備生育。日前她雪卵後身體仍未恢復狀態便心急投入工作，出現呼吸困難的情況，需要送院治理，醫生表示若未能及時送院或有生命危險。

苟芸慧日前接受冷藏卵子手術後頭暈送院。（IG@joyfulck）

37歲的苟芸慧結婚兩年，結婚時表示希望享受一段二人世界的時間，兩至三年後才計劃生育。不過，兩人正積極發展事業，苟芸慧亦因為法國甜品課程畢業試而備受壓力。為免年齡漸長影響卵子質素，她決定先接受雪卵手術。不過，注射排卵針後身體需要時間休養復原，苟芸慧疑因心急跑步瘦身而令身體不勝負荷，令她出現頭暈冒冷汗、呼吸困難的情況，幾乎休克，最後由救護車送進醫院。經診斷後，醫生指她的血糖指數過低，到達危險水平，需留院接受觀察。

苟芸慧因為法國甜品課程畢業試而備受壓力（IG@joyfulck）

苟芸慧曾表示自己與丈夫也很喜歡小朋友，而她亦經常IG分享與姪仔的合照。她的圈中好友「處女黨」如李亞男、鍾嘉欣、岑麗香、等藝人早已生兒育女，令她更想早日達到事業目標，安心計劃生育。

按圖看「處女黨」成員婚後動態：

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阿嬌因雪卵導致荷爾蒙失調而肥了二十磅

阿嬌曾因雪卵導致荷爾蒙失調而肥了二十磅（抖音直播截圖）

藝人往往因發展事業而遲婚，成為高齡產婦，懷孕過程較一般人艱辛。多位未婚女星如容祖兒（Joey）、鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）選擇先雪卵，避免因推遲生育年齡而減低懷孕機會。要成功雪卵，便先要注射荷爾蒙針刺激排卵，然後由醫生從身體取出健康卵子妥善保存。阿嬌曾透露自己只成功冷藏了三粒卵子，但因雪卵導致荷爾蒙失調而肥了二十磅，即使做運動也難以減磅。所以即使醫生建議她再做多次，她亦暫時不作考慮。

天后為產子過程辛酸

天后級歌手李玟與陳慧琳同樣曾經歷人工受孕，不約而同地透露打排卵針與抽取卵子的過程非常痛苦。（IG@cocolee；IG@kellychenwailam）

天后級歌手李玟與陳慧琳同樣曾經歷人工受孕，不約而同地透露過打排卵針與抽取卵子的過程非常痛苦。45歲的李玟與富商丈夫Bruce Rockowitz計劃生子，決定到美國接受人工受孕療程，她憶述本來注射排卵針的過程只需十至十四日，但因為身體未有呈現正常反應，結果把整個過程拉長至二十一天，她形容自己動手打針的過程辛苦又恐怖，暫時仍未成功懷孕。

而陳慧琳亦曾分享幼子劉琛是經人工受孕，她指當時打針導致肚皮出現無數針孔，雖然針管好粗，但為了懷孕早已練成刀槍不入：「肚皮花都是但啦﹗忍﹗」。她堅持每針也由自己動手，因為交由別人注射的感覺更恐怖，惟有咬緊牙關捱過。

為了生育，女生可以變得很堅強，母愛的偉大，值得我們敬佩。

不少幸福人妻收獲愛情前也曾於情路跌跌撞撞，徐若瑄近日以過來人的身份，在網上分享渣男的三大特徵，及過去撞破前度出軌的經歷。延伸閱讀==》徐若瑄分享渣男三大特徵 曾捉姦在床至今難忘：沒有過不去的事情