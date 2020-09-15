科技日新月異，自拍照只要P圖加上濾鏡，即使外貌平平無奇，也能立即變得美艷動人，不但皮膚白皙無暇，而且五官也變得立體及完美。現代人越來越依賴美顔及濾鏡，甚至有人想將自己整容變成加上濾鏡效果後的樣子，整容風氣盛行已成病態.....

你是否自拍後一定要P圖加上濾鏡才「甘心」？（Mateus Campos Felipe/Unsplash）

内地網紅主播花86萬整容 關掉美顔濾鏡變驚嚇？

如今整容風氣普及，甚至連審美標準亦漸趨一致，人人都追求大眼睛、厚重雙眼皮、錐子臉、間尺鼻等，這類容貌亦被稱為「網紅臉」。許多愛美心切的女生不惜大灑金錢在臉上動刀，只為自己的容貌能夠更加貼近濾鏡中的樣子或者能像網紅一樣「漂亮」。也有人為了得到更多關注，不停整容讓美貌「進化升級」，最後弄巧成拙。

内地有一位網紅主播為了「變美」多年來不停整容，甚至不惜花費巨額，用了接近86萬人民幣整容。可惜整容後遺症令她變成不折不扣的「膠面」，不但面部僵硬而且五官十分不自然。然而關掉美顔及濾鏡功能下的她，因整容過度而不合乎正常比例的五官，更是暴露無遺，讓網民紛紛驚呼「超驚嚇」、「像整容失敗！」嚴重整容過度後的她，額頭更像「壽星公」一樣隆起，下巴如錐子般尖削，整容後遺症讓這位網紅的臉變得畸形，說不上所謂的美，更是不似人形……

内地有一位網紅主播為「變美」多年來不停整容，可惜卻是以失敗告終。（每日時尚匯）

内地網紅主播關掉濾鏡後，整容失敗的真實模樣：（點閱下圖）

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Snapchat顏值畸形恐懼症（Snapchat Dysmorphia）

現代人沉溺於使用社交網站，任何一張發佈到社交平台上的照片都經過精挑細選和一番「加工」，為求在人前呈現最完美的狀態。很多女生無論是合照還是自拍照，都會使用濾鏡和P圖APP來修飾樣貌。而現實生活中，更有人希望自己的外貌變得與修飾後的自拍照一樣而去整容，情況更是愈來愈普遍十分瘋狂。

現在有許多人為了讓自己的容貌，更貼近P圖及加濾鏡後的「自拍照」而去整容，十分瘋狂。（Gian Cescon/Unsplash）

根據美國臉部整形與重建手術學院(American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery)於2017年進行的一項調查，結果發現有55%的客人要求進行整容手術是為了讓他們在自拍時更加上鏡。另外，根據醫學雜誌《JAMA Facial Plastic Surgery》在2018年刊登的一篇文章中提到，人們利用手機軟件輕鬆打造完美無瑕的精緻臉蛋，導致許多人迷戀自己在社交媒體上的樣子，越來越多年輕人要求整容醫生幫他們整容，相比以往參照明星範本，現在這群人卻希望能更像「自己」——那個經過濾鏡加工後變成完美模樣的自己。

英國整容醫生Tijion Esho藉此現象創造出「Snapchat Dysmorphia」（Snapchat顏值畸形恐懼症）一詞，指出這些濾鏡會引致人們心理疾病，因為經過修圖後的容貌是脫離現實、根本沒法實現的，致使人們對於現實與幻想界線變得越來越模糊。

照片中的自己是真實的自己嗎？（Sharon McCutcheon/Unsplash）

人無完人，當人人沉溺在社交網站上打造完美無瑕的「我」，使用修圖軟件及濾鏡特效讓自己眼睛看上去更大、鼻子更高挺、下巴更尖、皮膚變得光澤零毛孔……然而問題在於「這是真實的你嗎？」因自拍照中呈現出完美的自己，讓大家對自己的真實容貌吹毛求疵開始尋求整型，這一切其實只是活在幻想之中，讓自己墮入追求外表這個永無止境的深淵之中……

參考資料：〈Plastic surgeons say more patients coming in with 'Snapchat dysmorphia'〉，〈‘Snapchat Dysmorphia’: Is the Stress of Social Media Driving Teens to Plastic Surgery?〉