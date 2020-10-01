唐寧與前夫鄧偉傑離婚後成為單親媽媽，照顧一對子女的日常生活。她日前分享自己在教導子女功課時，發現自己的英文太差，連小學三年級的功課亦感吃力，為此她決定重新學習英文。

唐寧為了一對子女決定重新學習英文。（IG@leilakong1205）

童星出身的唐寧坦言小時候沒有好好學習，更令不少關心她的人灰心失望，長大了更害怕去學，以致現在連兒子三年級的功課也不懂回答。所以她決定每星期也於FB直播做英文練習，希望利用網民的壓力減低自己想放棄的想法。

唐寧決定每星期也於FB直播做英文練習（IG@leilakong1205）

自從唐寧公佈了直播做練習的消息後，不少網民留言表示支持，其中更有補習老師願意提供免費教學，又有出版社提供學習素材，令她非常感動。不過實在有太多補習老師樂意提供支援，所以她決定於FB直播分享英語進修計劃，並於問答環節中與網民進行英語對答，歡迎大家糾正，亦鼓勵同樣有興趣進修的網民一起學習。

【按圖看】唐寧為了子女重拾英語，虛心學習的態度獲網民支持：

唐寧虛心學習的心態備受網民欣賞，其實不少藝人的情況與她一樣，入行後才苦練英文，經過一番努力後，如今也擁有一口流利的英語。

湯唯：經歷事業低潮仍不忘自我增值

湯唯於事業低潮到倫敦留學，期間禁止自己說中文，決心要練好英文。（IG@tangwei11）

湯唯因出演了李安執導的電影《色，戒》令她一舉成名，更獲得了第44屆金馬獎「最佳新演員獎」。然而，她於電影中的全裸演出尺度太大而遭到官方封殺，中國各電視台被禁止對湯唯進行任何形式的宣傳，令她一度陷入事業低潮。

湯唯曾與James Corden拍攝多個SK-II英語廣告。（SK-II）

當時她拿着身上所有的金錢到倫敦的藝術大學讀書，然而她連一句英文也不懂，課堂上輪到她讀那句台詞時，她只覺尷尬，最後還要老師替她讀出來，她心想連劇本也不懂得看，更別說要演戲。於是湯唯決心要練好英文，她於留學期間禁止自己說中文、錄下老師的標準發音並反覆聆聽，多聽多講下英語進步神速。如今她接受外國媒體採訪時從容自在，發音也相當標準。

李冰冰：為進軍荷里活 37歲開始學英文

曾參演多套荷里活電影的李冰冰講得一口流利英語，但原來她37歲才開始學英文。（IG@libingbing）

曾參演多套荷里活電影的李冰冰講得一口流利英語，2014年，她更以聯合國環境規劃署親善大使的身份，於聯合國氣候峰會上以流利英語演說，標準發音令人印象深刻，但原來這全是她入行後努力練習的成果。

李冰冰家中洗手間的牆上貼滿寫上英文筆記的便利貼和A4紙（微博影片）

她曾被內地傳媒報導高考英文科的成績，滿分150分中僅拿到27分，但為了往荷里活發展而惡補英文，結果成功於《生化危機》、《功夫之王》等電影選角中脫穎而出。她接受南方都市報訪問時坦言，自己本來連英文都不會說，37歲才開始學英文，證明有心不怕遲。她曾於微博上分享，家中洗手間的牆上貼滿寫上英文筆記的便利貼和A4紙，分享學英文還是要回歸多練習的基本步。

按圖看李冰冰曾參演的荷里活電影：

不少藝人入行後仍努力進修，自我增值。延伸閱讀==>朱千雪成執業大律師證港姐富美貌智慧 歷年高學歷代表不只麥明詩