20世紀法國著名女作家Colette歷過三段婚姻　用文字道出女性平等

20 世紀法國著名女作家 Sidonie-Gabrielle Colette,現代人稱她為「 20 世紀的法國麥當娜」,以前的人簡單的稱她為「奇女子」。Colette 曾經嫁過三任丈夫、當過舞女,情人對象橫跨性別,與情人年紀差距試過達三十年。在當時的社會風氣下,女性不被尊重,但我行我素的 Colette 依然利用自己的文字,為社會上所有女性尋找自我——道出女性平等的重要。

Colette 曾說過:「人生就是一個打破禁忌的過程。」Colette 的作品以愛情、婚姻及女性自我為主題,而且題材大膽破格,因此當時的鋒芒比 Coco Chanel 還要大。由描寫搬家感受的《三……六……九》中,道出如何將搬家變成每次尋找幸福的旅程;到《謝利》描述的 25 年差距的忘年母子戀情,仔細描寫女性的情慾起伏;直至在美國百老匯改編演出的《Gigi》,造成全城轟動。Colette 要寫出如此令人難忘的文字,又豈能全都單憑幻想及天生才華。

20世紀法國著名女作家 Sidonie-Gabrielle Colette( ullstein bild Dtl./Gettyimages)

我的名字是 CLAUDINE,我住在蒙提尼。1884年在那裡出生,應該不會在那裡死。 Sidonie——Gabrielle Colette

在 2018 年,由 Keira Knightley 出演女主角的電影《寫我華麗緣》(Colette),就改編自 Colette 的傳奇生平。在《寫我華麗緣》中,就是講述 Colette 和第一任丈夫 Henry Gauthier Villars 的故事。1900 年,Colette 嫁給了年長 15 歲的著名專欄作家及書評人 Henry 之後,以半自傳的形式、丈夫「Willy」的名字,代筆寫出了 《Claudine》(克洛蒂娜)系列小說。雖然《Claudine》系列大受歡迎,但卻無人明白 Colette 的辛酸。

Henry 是個富有又風流的上流社會名人,跟 Colette 結婚、將她帶入上流社會後,發現了 Colette 的寫作才華,然後將 Colette 的《Claudine》作品系列當為自己的作品,搶了所有屬於 Colette 的功勞,甚至一度因為生活拮据,而將 Colette 鎖在房間內逼她專注寫作。而且,Henry 對 Colette 不忠,在他們夫妻之間不斷出現情婦,雖然 Colette 年紀尚少不懂得反抗,但她絕對明白要爭取自己努力的成果、女性被尊重的重要性。

+ 3 + 2

之後,Colette 在一次的文化聚會上,遇到了中性打扮的 Mathilde de Morny (Missy),Missy 是位拒絕於父權社會而被性別定型的婦人,會結婚也只是因為要避過世人目光。從對談中,Missy 知道《Claudine》中的主角就是 Colette,亦知道《Claudine》系列全是出自 Colette 手筆。因此 Missy 鼓勵 Colette 向丈夫 Henry 奪回應有的權利及財產。雖然 Colette 最後追討無果,但 Colette 跟 Missy 的微妙同性戀情,以及 Colette 所面對的社會性別偏見,都成了她之後的踏上女性主義之路的重要元素,亦使她成為所有法國女性的重要代表。

你是時候成為男人了。 Sidonie——Gabrielle Colette

Colette 的第二段婚姻對象,是報章《Le Matin》的編輯 Henry de Jouvenel。在這段婚姻期間,Colette 寫了一本名為《謝利》(Chéri) 的作品,書中講述一名年近半百的妓女與名為 Chéri 的 25 歲青年,之間看似情人但又如母子的關係,當時很多人都在猜測《謝利》的故事是在寫 Colette 和丈夫的兒子之間的曖昧關係。而在 1920 年,47 歲的 Colette 將《謝利》送給了16歲的繼子 Bertrand de Jouvenel ,說:「你是時候成為男人了。」

之後,二人真的就發生了忘年不倫戀情,這段戀情瞞了 Henry 近四年,最後還是紙包不住火的被揭發了,Henry 便跟 Colette 離婚,但最特別的是,Colette 跟 Bertrand 的戀情之後卻維持了一年多才正式分手。後來,Bertrand 的妻子說:「她 (Colette) 是個可怕、糟糕的女人, 絕對是。但 Bertrand 卻用一生在愛慕、仰慕她。 」

Colette 寫了一本名為《謝利》(Chéri) 的作品。(ullstein bild Dtl./gettyimages)

做個快樂的人,那是英明的一條路。 Sidonie——Gabrielle Colette

Colette 的第三任婚姻,也是最後一段婚姻,丈夫是個年紀比她少 20 年的年輕人 Maurice Goudeket。他們相識時,Goudeket 只有 32 歲,而 Colette 已經 52 歲。他們一起經歷了每天都在擔驚受怕的第二次世界大戰, Goudeket 曾經因為猶太人的身份,而被德國秘密警察抓走,Colette 更全力發動運動,要求䆁放丈夫,成功之後兩人就躲藏在閣樓中避難。

在 Colette 死後,Goudeket 寫了名為《Close to Colette》的書,記錄兩人之間的回憶點滴,Goudeket:「這女人的一生太多傷口了,我要溫柔地陪在一旁。」( “I set myself gently by the side of this woman whom life has so wounded.” )

Colette 的第三任婚姻,也是最後一段婚姻,丈夫是個年紀比她少 20 年的年輕人 Maurice Goudeket。 (Fox Photos/gettyimages)

別為小問題委屈自己腦袋 Sidonie——Gabrielle Colette

Colette 在三段婚姻 (還有數段婚外情) 中,做了頗多在社會上被示為「踩界」的行為,加上身為女性,在當時的社會上就是不被尊重的一群,因此才出現 Goudeket 所寫的「太多傷口」的情況。但由第一段婚姻開始,Colette 就沒有委屈求全,反而利用細膩的筆觸,寫下女性在社會上該有人生觀。

Colette 的作品中最為人熟悉的就是《Gigi》一書,這書獲 1948 年諾貝爾文學獎提名,在 1951 年於百老匯改編成舞台劇,並由柯德莉夏萍出演。《Gigi》揭開二十世紀初,巴黎交際花的養成大觀,更描述上流社會和貴族階級的人,如何產生因為利益而出現矛盾及衝突。主角是只有 16 歲的 Gigi,因為 Gigi 的外婆留戀貴族派頭,因而不斷調教和指導 Gigi 和妹妹如何才能成為上流社會的職業情人、專業交際花。但其實在於上流社會的花花公子而言,純樸、單純的真面目才更具吸引力。

Colette 被稱為二十世紀的「法國麥當娜」。( adoc-photos/gettyimages)

Colette 的魅力不止於幹練文字、舞台演出,還有她對自己人生的承擔、對於女性自我的強調。女士看過她的作品後,未必能當上溫聞爾雅的淑女,但一定能當個女強人,學懂成熟的面對愛情,學懂看清社會上的不公義,學懂爭取應有的權利和自由。正因如此,才讓這位近百年前出現的人物,不停的為現代女性上一課。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】