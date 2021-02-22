Monday Blue｜捨不得週末？OL必知6個減壓祕方　週一也可以很可愛

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-02-22 09:01

你也有星期一症候群嗎？是否六日放假都過的很開心，但星期天晚上心情就會開始慢慢低落，不想面對上課、上班日的到來？會這樣想的你其實並不孤單，這個名詞最早在 1860 年代工業革命時就已出現，搭編也是過來人，這裡便將幾個小方法整理出來，幫助你輕鬆轉換過渡期，不再對星期一感到厭世！

6招「舒緩厭世感」祕方，擺脫Monday Blue（按圖看更多）▼▼▼

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Dappei 結語 :

想想週一不過就是另一個簡單平凡的日子，不需特別把焦慮放在心上，過度放大。也正是自己辛苦忙碌的工作，假期才顯得格外珍貴，如果每天都無所事事沒有目標，那樣的生活是你想要的嗎？

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原文：想到星期一就厭世？傳授 6 招「舒緩厭世感」祕方，讓你遠離 Monday Blue！

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