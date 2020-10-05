情緒管理｜學會不抱怨　主動出擊尋找辦法　勿被負面情緒控制自己

要求人別抱怨，確實是有些不人道，畢竟生活起伏跌宕，總得有管道將所有不滿傾吐而出。但，若抱怨成為習慣，碎念成為日常，那就不是件多值得鼓勵的事。情緒具有渲染力，老是抱怨不僅會影響他人心情，自己也會開始對自身的不幸深信不疑，久了便難以改變。

抱怨不能解決問題

抱怨的字面解釋為「訴說心中的不滿、怨恨」。或許有人認為抱怨的確能解決問題，例如讓情緒得以有個出口好擺脫陰霾，這確實是抱怨的好處之一，然而，抱怨除了能讓人抒發不快之外，幾乎找不到其他有益的功用。

而抱怨在本質上，也不算是解決了問題，頂多是解決掉當下的情緒。但在情緒消化以後，引發不滿的問題仍然存在，並沒有因為誰的抱怨而解決，還是會令人抓狂，讓人想要再抱怨一次，百次，千萬次。

事實是，抱怨不僅無法解決問題，還可能因此衍生出更多問題。

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別把情緒垃圾丟給別人

抱怨，就像是在別人家倒垃圾。剛開始人們可以理解，並且會好心地把垃圾桶借你，畢竟垃圾倒掉才能維持環境整潔是人之常情，也是舉手之勞。但若這種情況不斷發生，就不是這麼一回事了。一直抱怨，就像是一直在別人家倒垃圾，讓人困擾也讓人不解：為什麼不自己買個垃圾桶，或是直接拿去垃圾場倒呢？

換句話說，抱怨就像是把情緒帶給別人，自身的不滿並非在抱怨後就此蒸發，而是轉而留給他人承受。更糟的是，由於抱怨無法解決問題，未來仍會有許多抱怨產生，那些情緒依然會留給他人承擔。於是漸漸地，與你聊天成為一種沉重的壓力。

別讓沒建設性的抱怨困住自己

試著養成一種習慣，那就是抱怨前先問問自己「接下來要說的話，能改善現況嗎？」

若得到的答案是能，那就儘量說出來；反之若答案是不能，又何必非得要說？與其把時間用來抱怨指責，不如打起精神思索可行的方法。

抱怨，只是被動地迎合生活的不滿。若想解決困境，抱怨是絕對行不通，唯有主動出擊尋找辦法，才能結束糟糕的情緒輪迴，為生活創造新道路。

與其花時間抱怨，不如想辦法改變，如此既能奪回情緒自主權，還能讓現況變得更理想。久了或許你會發現，原來停止抱怨所帶來的好處，遠比想像中要大上許多。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】