31歲的何珮瑜（Jeana）出道十年，初期大膽叛逆的性感形象為她貼上了很多標籤。現在回想，連她也受不了當初的Jeana。「我曾經因為剛出道的形象很不開心，我覺得這個都不是我。既然那個形象不好，那我現在便盡力變好。」擁有接納不完美、推翻自己的勇氣，她慢慢從性感模特兒，一步一步轉型至實力派演員，破除標籤，成為自己喜愛的模樣。 攝影：鄭子峰

Jeana自從信佛後，便認為只要一個人心地好，繼續多做好事，便會順利舒服，所有發生的事都是因果。

出道形象性感狂野 公司安排背稿陷情緒低谷 幸遇前度翁子光：他拉了我一把

Jeana當年以「周秀娜師妹」的身份出道，每次出席活動也貫徹語不驚人誓不休的形象，不懂的以為她好勇鬥狠，卻不知原來所有也是來自公司的安排，而她只是個聽話的小女生。她道：

一出來的形象其實是很被動，以前是公司安排背稿的。因為我是典型白羊座，好聽話不會拒絕。而且我覺得大家同一間公司，別人一定是為我好，不會害我，十分單純。 Jeana

20歲入行的Jeana如一張白紙，直到入行三、四年，慢慢眼光闊了，開始覺得自己的想法與公司背道而馳。在審視過去幾年的工作間，她知道賣弄性感並不是自己想要的定位，然而卻只能按着公司的劇本走，那份無力感令她患上了情緒病。她憶述：「那幾年是有抑鬱，那時不喜歡出街，會毫無原因地嘔吐，也會突然流淚。我覺得自己被一些東西罩着了，連呼吸也覺得困難。」直到前度翁子光出現：「他很明白我內心的想法，曾經打了一篇幾千字的文字講述我的內心感覺，他是個觀察入微的人，有一個陪伴者，明白我感受，又成熟的人，那時很依靠他，所以他把我從低潮拉出來。」

【按圖看】Jeana初出道的性感形象及曾引起一時熱議的大膽言論：

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賺錢為報答父母：當刻他們覺得我執迷不悟

即使情緒接近臨界點，Jeana亦沒有與家人透露半句。她說：「白羊座是什麼也會死撐的，就算跟家人也是報喜不報憂。我沒有跟他們講過任何一件不開心的事，就算是患上情緒病那幾年也沒有。」她小學時以新移民的身份來港，除了父母，親戚都在北京。她笑言自己「外表是女生，性格卻是個女漢子。」因為是家中長女的緣故，自小已特別獨立，也習慣承擔所有事情。即使她曾因新移民的身份受盡歧視，亦因不願家人擔心而獨自面對。她笑指自己是「鱷魚頭老襯底」，對外要撐起強悍模樣，悲痛難堪的樣子通通收起，否則一定會被人欺負。

Jeana笑指自己是「鱷魚頭老襯底」，對外要撐起強悍模樣。

辛苦工作儲得十萬，Jeana一口氣用六萬為爸爸買了一隻錶，又花了三萬送媽媽首飾，報答父母是她工作的最大動力。然而，長輩難免對性感裸露的拍攝有所微言，雖然他們並沒有強力反對，但卻令她覺得屈委。她的夢想其實是成為空姐，為此更購買了不少由空姐撰寫的書籍，可惜她誤交損友，最後只讀到中四便退學，也毅然打消了這念頭，繼而踏足模特兒的圈子。

她說：「當刻他們覺得我執迷不悟，誤入歧途。不過他們也會覺得順其自然，因為當下我根本不會明白，無論他們如何反對，也只會令我更反抗，我都要聽公司的話就好，我會覺得他們不明白。」

一步步從性感模特兒轉型演員

人生的道理總是從經歷低潮中徹底領悟到的，患有情緒病的那段時間，Jeana就留在家中看電影，一起床便看到晚上，只要投入電影的世界，便不用為自己的事苦惱，而這亦成為了她決心成為專業演員的契機。她說：「通常在晚上睡前喝了一點酒，便會好頹廢，有放棄的念頭，心想不如算了，卻又不知道自己可以做什麼。不過一睡醒又會覺得自己要做個演員，現在仍然喜歡演戲。」

Jeana希望可以讓大家看到我不同階段，真實的一面：「因為白羊座不懂虛偽。」

歷經十年成長，她更渴望讓觀眾看到自己於不同階段，最真實的一面。「現在回望剛出道的自己，會覺得這個女生怎麼了。但也是挺有趣的，沒有以前的我就沒有現在的我。以前回想會後悔，但接受自己的過去，不要太執着已經發生的事，希望現在做得更好，將來會更舒服。」她續說：

希望自己仍能保存着這一顆單純的心，雖然可能會有些難，有點痛苦，但是初心不變。 Jeana

【按圖看】Jeana近年來的演藝發展：

直認有心儀對象 30歲後母愛泛濫：我欣賞成熟的人，不喜歡大男孩，母愛氾濫只針對小朋友，不是男朋友。

踏入30歲以後，Jeana更渴望愛情。她靦腆地說：

踏入30歲後母愛泛濫，看到身邊朋友的子女便好想有自己的小朋友。我好想在35歲前結婚和生小朋友，所以就算那時我未有子女，我也會去領養，就算我有自己的子女，我也想過會領養。 Jeana

Jeana好渴望有另一半，其實她現在有心儀對象，但是發展得不太順利，不過她並強求，順其自然便好。

於工作上任勞任怨，但原來白羊座的「聽話」並不適用愛情上。以往衝動任性闖情關，感覺對了便勇往直前，可惜每一位也未能修成正果。她道：「我覺得自己的情路都好崎嶇。以前不懂得去遷就對方，站在他人的立場這些維繫愛情的方法。但現在學懂不再如此任性，只想自己，多站在對方的立場去想，寬容一點。現在就算彼此有感覺，我覺得都要了解對方的真實性格，再決定是否要交往。」她堅信愛情順其自然，不汲汲營營才是收獲幸福之道。