亞視倒閉後轉型網絡電視形式，日前亞視在官方Facebook上載一系列前藝人於1999年拍攝的宣傳月曆，令網民既驚又喜，而當中楊恭如、文頌嫻與陳煒的凍齡美貌更成為熱話。

不少前亞視藝員仍活躍於幕前，最近這批被重新曝光的亞視月曆滿載回憶。雖然藝員們的服裝設計令人側目，拍照姿勢亦「亞視味濃」，但幾位花旦凍齡有道，保養之術令人好奇，秘訣原來非常簡單。

按圖看當年「亞視味濃」的宣傳月曆：

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楊恭如：多喝鹼性水調節新陳代謝

46歲的楊恭如經常於小紅書分享護膚心得。(IG@kristy_yang17)

楊恭如現年46歲，於1995年參選亞姐並成為四料冠軍，入行後曾拍過不少代表作，如《我和殭屍有個約會》中的王珍珍，電影《甜蜜蜜》中黎明的妻子等，絕世美貌被喻為「亞洲小姐中的亞姐」。約滿亞視後，她便主力發展內地電影及劇集，又經常於小紅書分享護膚心得。

臉上的細紋最容易暴露年齡的秘密，所以楊恭如每晚也會以抗衰老精華按摩，她教大家以手指輕柔地從鼻翼提拉至顴骨位，提升臉部輪廓線條。她又分享自己的凍齡秘訣是多喝鹼性水，她認為改善身體的酸性體質，有效調節新陳代謝。而且每天喝足夠的水有效令肌膚變得水潤，為身體排走毒素，是不少女星堅守的保養法則。

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文頌嫻：着重健康 戒甜戒鹹

文頌嫻被網民喻為「最強童顏」（IG@annie_manchunghan）

文頌嫻於2000年轉投無綫，直到2012年與圈外男友奉子成婚後，便淡出娛樂圈，生活重心放於家庭上。近年久休復出，於ViuTV劇集《打天下》中令人眼前一亮，44歲的她完全不像一孩之母，肌膚緊緻細滑，保養得宜。

她的保養方法非常簡單，除了勤敷面膜外，她亦習慣早睡早起。飲食方面，她奉行少食多餐，又不會吃零食和甜品，實行戒甜戒鹹，難怪她於《打天下》中扮演二十多歲的少女也毫無難度。

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陳煒：滋潤湯水令皮膚更光澤

陳煒經歷離婚後更寄情工作，即使忙於拍劇仍保養得宜。（IG@alicechanwai）

46歲的陳煒離開亞視後活躍於無綫，參演多套話題劇集如《宮心計2深宮計》、《法證先鋒IV》、《多功能老婆》等，凍齡美貌獲網民封為「美魔女」。保養有道的秘訣原來是健康飲食，她於《煒哥的味道》中透露自己平日不會吃刺激性食物，而多飲滋潤湯水會令皮膚更光澤。平日工作時她會自備新鮮飯盒，避免吃街外高熱量食物，非常養生。

出道23年，陳煒早已躋身一線花旦之位，這份自信為她的美貌加持，而壓力則會影響肌膚健康，所以適時減壓是她時刻神采飛揚的關鍵。聽音樂、浸浴和看電影都是她紓解壓力的有效方法。

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