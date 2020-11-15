女生語錄｜陳喬恩與男友姊弟戀相差10年：在某個人心裡你甚麼都好

很多人單身時好像認為必須表現得「特別不在乎」才顯得堅強，但其實甩開人設，你可以更自由地面對自己的情緒。

9月22日是陳喬恩與男友Alan交往一週年紀念日，陳喬恩在IG 表示一年的時間很長也很短，世界改變了、很多人離開了，「但是很慶幸我們在彼此身邊，一週年快樂。」Alan則用英文說：「好想念每天一起看電影的日子。想念苦瓜鳳梨雞湯。好想念『Corona』還只是個啤酒名的時候。總之，跟大家問個好，保持健康。」兩人都曬出多張相同的合照。照片中陳喬恩有時依偎著Alan，有時將頭枕在男友脖子上，過往的銳氣不再，眼神變得溫柔，幸福泡泡透過螢幕都感受得到。

享受單身也期待戀愛，7句陳喬恩愛情觀語錄（按圖查看）▼▼

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因為陳喬恩和男友透過節目《女兒們的戀愛》相識相戀，加上10歲的年齡差，讓這段姊弟戀一開始並不被看好，但如今他們熱戀一年，雖然不到所謂「修成正果」但也足夠讓酸民嘴巴閉閉了。談戀愛後的陳喬恩曾在節目上坦言看待事情、看待工作都變得比較溫柔，不再那麼急急忙忙，她甜甜地表示：「我覺得我男友就是我最好的朋友，什麼都可以跟他說。我覺得（我）是變了，變快樂了。」能享受單身的自由，也享受戀愛的快樂，女人無論什麼年紀都該活得這麼自在。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：陳喬恩：「我不介意一個人也不介意再多一個人；我不將就也不錯過！」享受單身也期待戀愛才最自在】