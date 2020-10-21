張愛玲10本名著帶你看人生、愛情真諦：漂亮有什麼用　又沒法變錢

上月是張愛玲逝世25周年忌日，每年世界億萬個張迷，都會於此日回憶張愛玲名作大全及金句。你也是張迷嗎？她的哪些文章影響了你呢？

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向張學致敬，張愛玲逝世25年紀念

1995 年 9 月 8 日，張愛玲被發現逝世於加州洛杉磯西木區羅徹斯特大道的公寓，終年 75 歲。死因為動脈硬化心血管病，其遺囑：「儘速火化，骨灰灑於空曠原野，遺物留給宋淇夫婦處理。」 9 月 19 日，遵照其遺願火化，沒有舉行公開葬禮。同年的忌辰日 ( 9 月 30 日 )，幾位朋友將其骨灰撒入浩瀚的太平洋。

張愛玲是 20 世紀公認最傳奇的文學現象： 1943 年春，張愛玲見到了上海著名作家和編輯周瘦鵑，獲得賞識，在 1943 年和 1944 年的兩年中，得以連續發表多篇轟動性的中短篇小說，包括《沉香屑・第一爐香》、《傾城之戀》、《心經》、《金鎖記》等，在淪陷時期的上海一舉成名。之後數十年，張愛玲的小說、散文發表遍及世界各地，不僅多次被改編成舞臺劇或電影，「張學」更赫然成為影響兩岸，遍及世界各處華人的顯學。1980 年代，王德威曾就張學現象，對「張派作家」初勾輪廓，將台灣作家：朱天文、蘇偉貞、袁瓊瓊；香港作家：鐘曉陽、李碧華；大陸作家：王安憶、蘇童；與旅美作家嚴歌苓等等，歸入張派普系。在張愛玲的影響力下，不只是讀者的累積，張派作家展現的女性意識和歷史意識更反覆運算更新，不停地創造文壇的火花與雋永作品。

今年，適逢一代文學家張愛玲25周年忌日，我們為你整理了，也邀請你一起來回顧她十大動搖文壇，深耕張學的文學作品，以及當中銘刻人心的金句。

張愛玲文學十大名篇簡述與金句

1. 《傾城之戀》

是張愛玲創作於1943年的短篇小說作品，也是張愛玲的成名作與代表作之一。故事發生在上海和香港，來自上海大戶人家的小姐白流蘇，在經歷一次失敗的婚姻後，回歸娘家，數年間，她耗盡資財，變得身無長物，在親戚間備受冷嘲熱諷，歷盡世態炎涼。白流蘇前夫親戚徐太太本想為七小姐寶絡作媒人，介紹給多金瀟灑的單身漢范柳原相識，流蘇作陪客，並因而認識了范柳原，之後從互相試探開展，到相依為命，真心相許的一段感情轉折。

這堵牆，不知為什麼使我想起地老天荒那一類的話。⋯⋯。有一天，我們的文明整個的毀掉了，什麼都完了--燒完了，炸完了，坍完了，也許還剩下這堵牆。流蘇，如果我們那時候在這牆根底下遇見了⋯⋯。流蘇，也許你會對我有一點真心，也許我會對你有一點真心。

香港的陷落成全了她。但是在這不可理喻的世界裡，誰知道什麼是因，什麼是果？誰知道呢，也許就因為要成全她，一個大都市傾覆了。

死生契闊，與子成說，執子之手，與子偕老，實在是最悲哀的一首詩，死與生與離別，都是大事，不由我們支配的。比起外界力量，我們人是多麼小，多麼小！可是我們偏要說：「我要永遠和你在一起，一生一世也不分開。」好像我們做得了主似的。

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2.《紅玫瑰與白玫瑰》

《紅玫瑰與白玫瑰》是張愛玲於1944年創作的短篇小說。後收錄於張愛玲 1944 年出版的小說集《傳奇》，故事敘述主角佟振保是原本有「柳下惠」好名聲的男子，然而在遇到老同學風情萬種的妻子王嬌蕊後，還是把持不住，而當王嬌蕊把一顆真心全給了他時，他卻像大多數男人一樣有做事的衝動，沒有承擔責任的勇氣，因背負社會期待與害怕名聲受損，而臨陣脫逃。

振保的生命裡有兩個女人，他說的一個是他的白玫瑰，一個是他的紅玫瑰。一個是聖潔的妻，一個是熱烈的情婦——普通人向來是這樣把節烈分開來講的。

也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人，至少兩個。娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變了牆上的一抹蚊子血，白的還是「床前明月光」；娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒飯粘子，紅的卻是心口上的一顆硃砂痣。

嬰兒的頭腦與成熟的婦人的美是最具誘惑性的聯合。

3.《第一爐香》

《沉香屑・第一爐香》是張愛玲的成名作，小說講述了葛薇龍「出走」後，由單純女學生墮落為交際花的故事，而她的姑媽梁太太，便是葛薇龍墮落道路上的引誘者和教唆者，她答應資助葛薇龍繼續讀書是因為葛薇龍會打網球、彈鋼琴，年輕又有文化，可以為她交際和周旋，成為她勾引男人的誘餌。薇龍後來，卻真心地愛上了年輕放蕩無所事事的喬琪喬，並心甘情願的在兩方之間周旋，為了金錢的誘使，也為了真愛的追尋。

請您尋出家傳的霉綠斑斕的銅香爐，點上一爐沉香屑，聽我說一支戰前香港的故事，您這一爐沉香屑點完了，我的故事也該完了。

他比周吉婕還要沒血色，連嘴唇都是蒼白的，和石膏像一般。在那黑壓壓的眉毛與睫毛底下，眼睛像風吹過的早稻田，時而露出稻子下水的青光，一閃，又暗了下去了。

後面又擁來一大幫水兵，都喝醉了，四面八方的亂擲花炮。瞥見了薇龍，不約而同的把她做了目的物，那花炮像流星趕月似的飛過來。薇龍嚇得撒腿便跑，喬琪認準了他們的汽車，把她一拉拉到車前，推了進去，兩人開了車，就離開了灣仔。喬琪笑道：「那些醉泥鰍，把你當做什麼人了？」薇龍道：「本來嘛，我跟他們有什麼分別？」喬琪一隻手管住輪盤，一隻手掩住她的嘴道：「你再胡說⋯⋯」薇龍笑著告饒道：「好了好了！我承認我說錯了話。怎麼沒分別呢？他們是不得已的，我是自願的！」

4.《心經》

《心經》於1943年發表，最先刊載於《萬象》月刊，故事講述許小寒與父親相愛的故事。現就當中許峯儀、許小寒、許太太及段綾卿四個主要角色。心經中以跨越傳統，走在時代先鋒的大膽筆鋒與女性視角，描述許小寒的戀父情結，以及這樣的關係對整個家庭的影響，到最後，許父甚至與小寒的同學段綾卿相愛。充分展現在表面遵循理性教條之下，人性中仍有無法抵抗的一種黑暗情深。

她坐在欄幹上，彷彿只有她一個人在那兒。背後是空曠的藍綠色的天，藍得一點渣子也沒有——有是有的，沉澱在底下，黑漆漆，亮閃閃，煙烘烘，鬧嚷嚷的一片——那就是上海。這里沒有別的，只有天與上海與小寒。不，天與小寒與上海，因為小寒所坐的地位是介於天與上海之間。她把手撐在背後，壓在粗糙的水泥上，時間久了，覺得痛，便坐直了身子，搓搓手掌心，笑道：「我爸爸成天鬧著說不喜歡上海，要搬到鄉下去。 」

樓梯上的電燈，不巧又壞了。兩人只得摸著黑，挨挨蹭蹭，一步一步相偎相傍走下去。幸喜每一家門上都鑲著一塊長方形的玻璃，玻璃上也有糊著油綠描金花紙的，也有的罩著粉荷色皺褶紗幕，微微透出燈光，照出腳下仿雲母石的磚地。 小寒笑道：「你覺得這樓梯有什麼特點麼？」 綾卿想了一想道：「特別的長⋯⋯」 小寒道：「也許那也是一個原因。不知道為什麼，無論誰，單獨的上去或是下來，總喜歡自言自語。好幾次了，我無心中聽見買菜回來的阿媽與廚子，都在那裡說夢話。我叫這樓梯獨白的樓梯。」

峰儀鄭重地掉過身來，面對面注視著她，道：「小寒，我常常使你操心麼？我使你痛苦麼？」 小寒道：「不，我非常快樂。」 峰儀噓了一口氣道：「那麼，至少我們三個人之中，有一個是快樂的！」 小寒嗔道：「你不快樂？」 峰儀道：「我但凡有點人心，我怎麼能快樂呢？我眼看著你白耽擱了你自己。你犧牲了自己，於我又有什麼好處？」

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5.《金鎖記》

張愛玲原於1943年發布的中篇小說《金鎖記》，赴美後將改寫成長篇《怨女》， 1971 年翻譯為《The Rouge of the North》（北地胭脂）。小說描寫了一個小商人家庭出身的女子曹七巧，因家庭環境需求，被逼嫁給大戶人家的殘疾二少爺，卻又愛上了三少爺季澤，最後逐漸變化，過著觀念與心態都扭曲封閉的悲慘人生。在真誠的愛欲的心靈變遷歷程中，她逐漸喪失自我，並把扭曲的價值觀套用在自己的兒子與女兒身上。這樣用金錢、怨懟與年華歲月堆砌出來的金色枷鎖，重重的扣在了自己與下一代永遠的人生上。

漂亮有什麼用處，像是身邊帶著珠寶逃命，更加危險，又是沒有市價的東西，沒法子變錢。

總有一天我要給他們看看，我不見得在他們家待一輩子。我不見得窮一輩子

6. 《色戒》

這篇小說於 1978 年 4 月 11 日在台灣《中國時報》人間副刊上問世，之後收錄在一本名為《惘然記》的張愛玲短篇小說集中，由台灣皇冠出版社出版。是在第二次世界大戰期間太平洋戰爭發生前後的上海與香港，故事描述一名大學話劇團裡的年輕女演員王佳芝，自甘充當誘餌，密謀暗殺國民政府裡的一名特工負責人易先生。於近年來最為人熟知的張愛玲作品，而李安導演亦於 2007 年改編成同名電影，並由梁朝偉、湯唯與王力宏擔綱演出。

她把那粉紅鑽戒戴在手上側過來側過去地看，與她玫瑰紅的指甲油一比，其實不過微紅，也不太大，但是光頭極足，亮閃閃的，異星一樣，紅得有種神秘感。可惜不過是舞臺上的小道具，而且只用這麼一會工夫，使人感到惆悵。

英文有這話：「權勢是一種春藥。」對不對她不知道。她是最完全被動的。又有這句諺語：「到男人心裏去的路通過胃。」是說男人好吃，碰上會做菜款待他們的女人，容易上鉤。於是就有人說：「到女人心裏的路通過陰道。」據說是民國初年精通英文的那位名學者說的，名字她叫不出，就曉得他替中國人多妻辯護的那句名言：「只有一隻茶壺幾隻茶杯，哪有一隻茶壺一隻茶杯的？」

想想實在不能不感到驚異，這美人局兩年前在香港已經發動了，佈置得這樣週密，卻被美人臨時變計放走了他。她還是真愛他的，是他生平第一個紅粉知己。想不到中年以後還有這番遇合。 不然他可以把她留在身邊。「特務不分家」，不是有這句話？況且她不過是個學生。他們那夥人裏只有一個重慶特務，給他逃走了，是此役唯一的缺憾。

7.《封鎖》

1943 年張愛玲發表的短篇小說，後由皇冠文化收錄於《傾城之戀》的小說集中。故事敘述在上海，因戰爭時期，街道「封鎖」導致電車沒有繼續行駛，電車上的乘客必須決定下車或繼續等待。男主角呂宗楨，與在大學擔任助教的陌生女孩吳翠遠攀談，一方是為了躲避熟人問候而隨性搭訕，另一方卻將這樣的交談當成生命知己的機會開啟。雖然是張愛玲知名度不高的一篇短篇小說，卻吸引到胡蘭成的注意，讓他對張愛玲產生了興趣和好奇，多方輾轉獲得地址，主動登門拜訪，從而開始了屬於他們倆的愛情故事。

戀愛著的男子向來是喜歡說，戀愛著的女人向來是喜歡聽。戀愛著的女人破例地不大愛說話，因為下意識地她知道：男人徹底地懂得了一個女人之後，是不會愛她的。

宗楨斷定了翠遠是一個可愛的女人——白，稀薄，溫熱，像冬天裡你自己嘴裡呵出來的一口氣。你不要她，她就悄悄地飄散了。她是你自己的一部分，她什麼都懂，什麼都寬宥你。你說真話，她為你心酸；你說假話，她微笑著，彷彿說： 「瞧你這張嘴！」

向他解釋有什麼用？如果一個女人必須倚仗著她的言語來打動一個男人，她也就太可憐了。

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8.《秧歌》

《秧歌》是張愛玲於 1955 年創作的長篇小說，描寫小村莊農人金根一家在飢餓之中掙扎求存的故事，反映了土改後中國大陸的農村生活。小說最初以英文寫就發表，後由張愛玲本人譯成中文。該書描寫中國共產黨統治下的農村生活，故事背景設定於土改完成之後。以農民金根和其妻子月香為主要人物。金根為人訥言而善良。月香則精明而善於處事，本在上海幫傭，後來回到農村。在飢餓中，他們同旁人一樣，都不得不面對沉重而名目繁多的苛捐雜稅，也需要參加各種種政治活動。最終，金根因故與農村幹部爭執，被視為「反革命份子」，其女兒阿招也在混亂中被人踩踏致死。月香同負傷出逃的金根躲在山中。金根為免禍延妻子，投水自殺。月香則燒掉了村中的倉庫，自己也被民兵趕入火海之中。等到春天來臨時，村裡依舊彌漫著飢餓。

孩子的媽在上海幫傭。她幾個月前就寫了信回來，說她要辭工回來種田——金根現在分到了田了。自從土改以後。但是家裏仍舊很苦，全靠她在外面寄錢回來，所以她一直延挨著沒有辭工。金根現在對孩子說是這樣說，其實他心裏估著，她今年不見得能回來過年。

他們這孩子叫阿招，無非是希望她會招一個弟弟來。但是這幾年她母親一直不在家鄉，所以阿招一直是白白地招著手。

他要她一個人走，不願意帶累她。他一定是知道他受的傷很重，雖然她一直不肯承認。他並沒有說什麽，但是她現在回想著，剛才她正要走開的時候，先給他靠在樹根上坐穩了，她剛站直了身子，忽然覺得他的手握住了她的腳踝，那時候仿佛覺得那是一種稚氣的衝動，他緊緊地握住了不放手，就像是不願意讓她走似的。現在她知道了，那是因為他在那一刹那間又覺得心裏不能決定。他的手指箍在她的腿腕上，那感覺是那樣真確，實在，那一刹那的時間彷彿近在眼前，然而已經是永遠無法掌握了，使她簡直難受得要發狂。

9.《小艾》

《小艾》是1951年5月張愛玲以梁京為筆名在上海《亦報》上連載的一部中篇小說。文中描寫女傭小艾在舊社會受盡壓迫，最終在新中國成立後迎來了新生活的故事。之後台灣《聯合報》副刊重刊時又作了刪節，收入同年五月台灣皇冠出版社出版《餘韻》的《小艾》則是新的面目與讀者見面。文中描述女傭小艾自幼被賣進上海的席家，連父母和自己的名字都不記得，飽受老爺太太和其他僕人的欺負。後被老爺席景藩強暴並懷孕，孩子被姨太太憶妃打掉，小艾因此流產並留下病根。小艾後遇見在印刷廠工作的馮金槐，兩人情投意合併結婚。然而好景不長，因為抗戰的爆發，金槐工作的印刷廠搬到香港，金槐遂跟隨去了香港後輾轉多個地方。與此同時金槐的母親和兄弟因躲避戰亂和地主的盤剝，從鄉下逃到上海投奔小艾。小艾流產後的病根發作，但為了養活婆婆一家子，不得已​​又給別人當女傭。

她總忘不了她從前是個丫頭，人家總說大戶人家出來的丫頭往往好吃懶做，不會過日子，她倒偏要爭這口氣，所以一向非常刻苦，總想人家說她一聲賢惠。她現在每月的收入自己很少動用，總是拿到家裡來。

小艾咬著牙輕聲道：「我真恨死了席家他們，我這病都是他們害我的，這些年了，我這條命還送在他們手裡。」金槐道：「不會的，他們已經完了，現在是我們的世界了，不會讓你死的。不會的。」他說話的聲音很低，可是好像從心裡叫喊出來。

10. 《半生緣》

《半生緣》是張愛玲最為人廣知的著名作品之一，也是她第一部完整的長篇小说。 1948 年發表時原名《十八春》，其後內容經過修改，重新定名為《半生緣》。該作品曾被改編成舞台劇、電影及電視劇。同時間也是張愛玲作品中經過最多演繹與不同表演管道展現的作品。曾改編為同名電影（黎明、黃磊與吳倩蓮主演）和同名電視劇（林心如主演）和半生緣 ( 2018 年電視劇)（劉嘉玲主演）。故事主要圍繞著民國時代的上海和南京發生，主線是顧曼楨和沈世鈞之間的愛情故事：因工作而初識、戀情熾熱、訂婚，及至因雙方家庭問題而棄約。棄約之後，再因種種誤會及他人的挑撥，引向故事高潮。然後，沈世鈞娶了他不愛的人，顧曼楨則因不得己的原因，先與一個她最憎惡的人結婚，再棄婚。及至尾聲，兩人歷盡千帆後再相遇，卻惟有感慨萬千：「世鈞，我們回不去了。」書中道盡人世滄桑、世事無常，是張愛玲的經典作品。

世均，我要你知道，在這個世界上總有一個人是等著你的，不管在什麼時候，不管在什麼地方，反正你知道，總有這麼個人。

世鈞在那個風雨之夕下了決心，再也不到曼楨家裡去了。但是這一類的決心，是沒有多大價值的。

究竟他所受的刺激，不過是由於她母親的幾句話，與她本人無關。就算她本人也有異志了，憑他們倆過去這點交情，也不能就此算了，至少得見上一面，把話說明白了。

當你發現你最喜歡的人也會離開你的時候，你就會發現你最討厭的人也不是那麼討厭。

她一直知道的。是她說的，她們回不去了。他現在才明白為什麼今天老是這麼迷惘，他是跟時間在掙扎。從前最後一次見面，至少是突如其來的，沒有訣別。今天從這裡走出去，是永別了，清清楚楚，就跟死了的一樣。

每個人心中都有一篇自己的張愛玲

張愛玲晚年的隱遁與逝世，對於張迷來說是無限的震撼與失去。但對於還在世的我們，雋永的作品能一再回味，成為我們無邊無際的滿足與閱讀療癒泉源。如果你也想念她，如果你也無邊無盡的思念她的作品，請與我們一起共襄盛舉，閱讀張愛玲，投書女人迷，一起分享張愛玲文學帶給你的力量與感動。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：25年時光荏苒，張愛玲的華麗與蒼涼依舊存在人間（上）、25年時光荏苒，張愛玲的華麗與蒼涼依舊存在人間（下）】