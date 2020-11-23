第57屆金馬獎頒獎典禮於21/11圓滿落幕，群星們盛裝踏上紅地毯，桂綸鎂、李心潔走隱陣知性味，穿上性感紅色晚裝的白靈則最具話題性。不過，有份演出《孤味》小妹一角的孫可芳所穿晚裝則來自親民品牌H&M，而黃翠如於19日晚舉行的《萬千星輝賀台慶2020》亦穿上同一裙款，二人「隔岸撞衫」。

第57屆金馬獎頒獎典禮於周末（21日）圓滿落幕，最佳男主角獎由《親愛的房客》莫子儀奪得、陳淑芳憑《孤味》和《親愛的房客》首奪金馬影后及最佳女配角。有份演出《孤味》小妹一角的孫可芳，竟與《萬千星輝賀台慶2020》的黃翠如「隔岸撞衫」？



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與黃翠如撞款 襯法不同 佩戴Tiffany & Co.鑽飾都輸？

黃翠如於早前《萬千星輝賀台慶2020》亦穿上了H&M相同款式，戴上品牌金色頸鏈，配合及肩髮型、René Caovilla閃銀色Cleo高跟鞋款，整體感覺更成熟。比起孫可芳單穿裙款，黃翠如刻意搭配了黑色粗皮帶，再度修飾腰線的同時，亦賦以一份型格感，穿搭技巧略勝一層。

孫可芳雖以Tiffany & Co.鑽飾近戰，但造型無法凸顯其高貴感；丸子頭髮尾亂飛亦被批評有欠莊重，實屬可惜。

黃翠如於《萬千星輝賀台慶2020》穿上H&M Conscious Exclusive 2020秋冬系列森林綠色晚裝。(wongtsuiyu@Instagram)

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