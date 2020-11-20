【萬千星輝2020｜女星穿搭】《萬千星輝賀台慶》無綫53周年台慶於昨天（19/11）晚上盛大舉行，一眾花旦黃翠如、陳煒、李佳芯、張曦雯、馮盈盈、黃智雯、王君馨、劉穎鏇、港姐冠軍謝嘉怡等盛裝打扮。今年不少女星以透視、高衩晚裝性感上陣，齊賀無綫53周年。對比過往，似乎走低調性感？

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對比過往大型節目，女星多會選擇低胸晚裝作為戰衣，而且皆有出眾的打扮；但今年台慶卻驚喜欠奉，就連過去多次台慶打扮頻頻帶來驚喜的馮盈盈也比較保守，以桃紅併黑色Tube Dress示人，而大部份女星似乎傾向低調性感，透視、高衩元素穩約露出肌膚，亦大曬長腿，不過當中仍然有女星出事？

不慎走光 — 陳貝兒

【萬千星輝賀台慶｜女星造型】陳貝兒不慎走光，於直播時引來網民討論。（TVB (official)@YouTube截圖）

陳貝兒夥拍汪明荃、鄭裕玲、陳百祥、麥美恩、陸浩明、何依婷、丁子朗、林溥來為今年台慶主持。以白色喱士Tube Dress出席，微高衩設計於走路時露出腿部，配合同元素的白色喱士choker與銀色閃鑽耳環，仙氣十足。不過，陳貝兒沒為意胸墊發生移位情況，不慎走光，於直播時引來網民討論。

尷尬透視 — 劉穎鏇

劉穎鏇剪去一頭長髮，以耳下2cm短髮示人，更一改過往仙氣打扮，以透視、貼身剪裁的銀色網狀高衩晚裝出席，非常驚艷。高衩晚裝裙配上她176cm的高挑身形，本來十分稱身好看。不過卻似乎過於透視，就連內裡的Nude Bra也能看到。更出事的是，透視裝透出肚臍與「神秘三角位」，令人看得有點尷尬。

選色大膽 — 張曦雯

【萬千星輝賀台慶｜女星造型】張曦雯的綠色晚裝在一眾女星中脫穎而出。(kelllycheung@Instagram)

張曦雯出名擁有43吋長腿，是次台慶所選的晚裝亦能突出這優勢。晚裝為英國品牌Aadnevik 2020春夏款式，交叉搭帶配合羽毛與透視薄紗，露出香肩與長腿，綠色晚裝配襯金色首飾與高跟涼鞋的顏色搭配，在一眾女星中脫穎而出。腰部與胸口位置為透視設計，胸口位置設有一層喱士，理應是想呈現小性感；不過，其剪裁設計似乎讓胸形看上去有點奇怪。

蔡嘉欣 — 喱士花紋顯老

蔡嘉欣常於姊妹淘教授穿搭與化妝技巧，自己亦有經營時裝店，有一定程度的時裝觸角，不過於今次台慶穿搭亦失手。雖然下身腿側位置為透視設計帶來小性感，不過26歲的蔡嘉欣本身樣貌傾向成熟，配襯白色喱士晚裝，花紋款式再添一份老氣，細看晚裝的上身設有一層裸色薄紗，而且側身亦透出裸色拉鏈，較不美觀。

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