【Start-Up：我的新創時代｜穿搭造型】由秀智、南柱赫、姜漢娜和金宣虎合作主演的韓劇《Start-Up：我的新創時代》正於Netflix熱播。劇情以外，秀智「貧窮女生」的人設卻擁多個Christian Dior、Bottega Veneta等名牌手袋，意外衍生出話題，那穿搭方面又如何？

秀智西裝比Lady Dior手袋更搶鏡 韓國品牌人氣極高？

秀智於劇中參與姐姐舉辦的晚宴時，選用了Christian Dior大熱款式Lady Dior袋款，黑色Cannage藤格紋圖案縫線，配合淡金色「D.I.O.R.」金屬吊飾，簡約而高貴，不過卻被身上的湖水藍西裝套裝搶鏡，不但設幼腰帶修飾腰線，其顏色更能呈現一份溫柔感。

秀智於劇中參與姐姐舉辦的晚宴時，Avouavou湖水藍西裝套裝成功搶鏡。(avouavou@Instagram@Instagram)

韓劇「返工look」御用品牌(1)：Avouavou

湖水藍西裝套裝出自於韓國設計師品牌Avouavou，品牌於韓國人氣度極高，由設計師Ahruem Han於2014年創立。品牌款式與剪裁簡約低調，訂購歐洲進口的布料於韓國製造，以彩色西裝聞名，有別於傳統西裝正統感覺。西裝設訂製款，亦少量在網店供選購，同時設有連身裙款與大衣款式，全部皆是女生返工look參考造型。

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韓劇「返工look」御用品牌(2)：TOYKEAT



Avouavou以外，韓國品牌TOYKEAT也是常出現於韓劇女角的返工穿搭之中，如朴敏英於《她的私生活》也有選擇品牌的出品，粉色與沉穩色調配合輕薄絲質，俐落之餘亦見女性柔美的一面，劇集播出之時引來討論話題。



TOYKEAT由主理人Eunjoo Lee於2013年成立，主打俐落乾淨線條的設計，於選擇材質方面花盡心思，利用布料的軟硬度設計出不同感覺的服裝款式，在幹練與女性柔美感之中拿取平衡。

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跟韓星學襯西裝褸 幹練造型藏溫柔感？



以同色調方式配襯西裝褸當然是萬無一失的穿搭法，但想要多些變化，或增加休閒感，可如秀智《Start-Up：我的新創時代》其中一個造型，以白色上衣及牛仔褲搭配，不論是T-Shirt或恤衫款，都可將其攝入下身褲裝內，增添隨性感，也可順道拉長下身比例，適合上班造型。

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