【Black Friday2020｜黑色星期五｜減價優惠】錯過雙11優惠的女生不用失望，24S、Net-a-Porter等各大外國網購平台已陸續進行Black Friday減價。購入手袋配襯服裝之餘，別忘記鞋履，尤其是相當百搭的小白鞋。

小白鞋近年大熱，女星如蔡卓妍（阿Sa）、高海寧、李靜儀（Heidi）等都會穿上Alexander Mcqueen、Jimmy Choo等品牌。每年Black Friday都是名牌減價時節，哪些品牌小白鞋加入減價行列，立即睇25對減價推介，及女星穿搭示範。



▼▼▼不少女星愛穿小白鞋，蔡卓妍（阿Sa）、高海寧襯出多個不同造型▼▼▼

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【Black Friday黑色星期五減價優惠｜2020】24S

24S由即日起至1/12推出限時優惠，購物超過HK$2,500更能提供免運費服務。24S較其他網購平台品牌選擇更多；小白鞋方面，Valentino、Chloé等都有提供，若不想發生撞款情況，建議可選購Chloé，配襯褲裝呈現休閒氣息。

▼▼▼按圖看「Black Friday黑色星期五優惠2020」24S推介款式，特別推介Chloé小白鞋？▼▼▼

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【Black Friday黑色星期五減價優惠｜2020】Net-a-Porter

Net-a-Porter現正進行減價促銷，精選貨品低至半價，亦設Black Friday優惠，購入指定減價貨品額外提供85折。大熱Veja與Adidas Originals以外，也可考慮倫敦品牌Good News，主打環保材質。

▼▼▼按圖看「Black Friday黑色星期五優惠2020」Net-a-Porter推介款式，潮牌Veja也減價？▼▼▼

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【減價優惠｜2020】Matches Fashion

Matches Fashion網站正進行減價，精選貨品低至半價。喜歡Veja的白鞋控女生，在這裡會有較多選擇；Givenchy、Jimmy Choo與走極簡主義的Common Projects的白鞋款亦有減價。

▼▼▼按圖看Matches Fashion推介款式；女星熱捧Common Projects白鞋也減價？▼▼▼

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當季手袋一樣有折扣優惠，LV、BV也在名單當中。＝＝＞Black Friday｜LV罕有減價BV平2千 4大網購平台名牌手袋減價一覽

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蔡卓妍（阿Sa）實用推介5款大容量手袋，哪款旅行都帶埋？＝＝＞蔡卓妍阿Sa愛Gucci、Fendi容量大 20名牌手袋唔易撞款$4千有交易

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