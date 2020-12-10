【Gentlewomen｜黃智雯】黃智雯（Mandy）於《使徒行者3》飾演Madam G，強悍冷漠的性格設定，一改柔和聲線增加說服力。入行13年，拋下形象演繹多個難忘角色，尤其於《三個女人一個「因」》一人分飾三角教觀眾大讚。

在事業與愛情上，黃智雯抱不急不趕的態度，從前為野馬一匹，現在卻探索出一個舒服的節奏。（鄭子峰攝）

演員需按照劇本演繹角色，鏡頭以外，黃智雯卻堅持隨感覺而行：「我會覺得，如果你真的100%投入去做件事或真的喜歡那件事，其實你已經朝住目標去進發。」一步一步摸索，傾聽自己內心，不只在工作，愛情一樣能找到適合自己的節奏與方向。

愛情不急 回想從前像野馬不愛交代

黃智雯與圈外男友詹文天（Anthony）拍拖8年，旁人也替黃智雯感到著急，不過她卻喜歡現時舒適的狀態，不徐不疾：「細個會認為自己30歲會結婚，那時覺得早些結婚都幾好，但工作又有改變，就覺得其實都不用設定，大前提是你同對方要有一個共識，朝這方向去。」

愛情隨心，大概也是貫徹她人馬座性格。黃智雯分享從前的她像匹野馬，遇到喜歡的事就會直衝，入行初期只懂將大部份時間投放於工作上。雖然每次也愛得認真，卻未懂在一段關係中取得平衡。

從前包拗頸 終發現安全感是雙向

黃智雯直言以往並不喜歡向對方交待，習慣無定向、包拗頸，對方說A，她偏要B。從前失敗的愛情經歷、每一位前度都讓她了解到自己想要一段怎樣的關係，學習做一個更好的女朋友，現在以溝通為維持感情的大原則，簡單交代一句已能給予對方安全感。

其實是雙向，你要求別人給安全感的同時，其實你也要給予對方安全感。 黃智雯

黃智雯與圈外男友詹文天（Anthony）拍拖8年，雖未有喜訊傳出，二人一直有結婚打算？（鄭子峰攝）

曾愛得黐身卻欠溝通 領略「小別勝新婚」奧妙

黃智雯向來給人感覺理智、冷靜，私下原來不似Madam G般冷酷。在「愛」與「被愛」之中，她毫不猶豫選後者，更直言曾是「黐身一族」：可以每天與對方到同一間餐廳點同一樣食物。愛得黐身卻欠溝通，甚至不懂體諒對方感受。

現在與男友詹文天（Anthony）拍拖，卻找回適當的空間，為二人迎來更多新鮮感：「兩個人經常黐住可能會沒話題，好容易鬧交，啲人時常說『小別勝新婚』，我覺得是對的。」

▼▼▼黃智雯直言家人一直在她的成長路上賦予很大的自由度，卻是在媽媽的推波助瀾下入行？▼▼

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昂然走過豐盛30：其實不需要害怕

30歲為許多女生的臨界線，接近30歲時總是害怕。37歲的黃智雯卻從沒徬徨過這人生課題，認為只要忠於自己選擇便能收獲各方面的幸福。回望30歲那年，她直言為豐盛的一年，得到《缺宅男女》、《On Call 36小時》等劇集的演出機會以及獲得飛躍進步女藝員，甚至將其形容為另一個美好的階段。

演員需按照劇本演繹角色，鏡頭以外，黃智雯卻堅持隨感覺而行，終在近年找到適合自己的節奏與方向。（鄭子峰攝）

屢與獎擦身而過：有諗過獲獎是否會快些

不經不覺黃智雯已入行13年，2007年參選港姐入行，最後五強無緣三甲，她憶述五強止步後曾有過這樣的想法：「當時在沒什麼壓力下去選，輸了後又會在想，如果獲獎是否能走快一點呢？但當時我已入訓練班，我覺得真的不能比較，始終我覺得每個人的路向都是整定的。」

訓練班要站在後排做啦啦隊、做佈景，見到許多師兄、師姐打扮得好靚站在前方，那我就跟自己說：「如果有一日，我可以打扮得好靚站上紅地毯，甚至可以獲獎便好了。」 黃智雯

▼▼▼黃智雯入行13年，拋下形象演繹多個難忘角色▼▼▼

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視后大熱倒灶：「我盡了最大努力」

黃智雯的演技備受認同，不時拋開身段演出，可惜2018年憑《三個女人一個「因」》飾演多重人格角色成為視后大熱，再與獎項擦身而過。今年再憑《十八年後的終極告白》、《降魔的2.0》、《使徒行者3》成為視后大熱人選，黃智雯坦言兩年前失落獎項曾有過失望，但第二天仍需重新投入工作當中；現在卻卸除了不必要的壓力：「呢一兩年我會覺得都唔需要太大壓力，因為你控制不到，而演員要做最辛苦的過程我都完成了，我亦盡了最大努力去演好這套劇。」

她回望一切，發現原來已逐步達到目標，從來都不需要規限自己要怎做，比起製造花邊新聞，更重要的是態度，將100%精力投放於工作上，反而更舒服。

黃智雯認為沒人能先知自己失敗與否，在過程中只有努力做到最好，重要的是每次失敗，總會在當中學到一點事情。（鄭子峰攝）

慢慢進步 慢慢上位 慢慢成功

認清人生方向，黃智雯亦抽時間建立興趣，努力平衡工作與生活。跳舞、學習插花與陶瓷，在學習的過程中徹底領悟出「go with the flow」的道理，就如剛學陶瓷時害怕控制不到它而倒塌、變形，後來發現並沒一條方程式：「我喜歡它的過程，有時你想去做一個筒形，但做的過程可能有少少移位，我又會隨感覺去，其實做一個碗都幾好啊。」

沒人話你一定要咁做，筒形才會靚，可能我黃智雯會覺得偏去左邊也很好，並非一定要正中，這個過程挺治癒的。 黃智雯

▼▼▼黃智雯擺脫各種規限，以自己的節奏積極平衡工作與生活▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

正如生活一樣，她認為永遠不會只有高位，相反去到某一階段，需要傾聽內心，了解當刻自己的感覺。隨感覺而行，也許結果未如當初的理想，但黃智雯認為：「你都不知道自己會失敗的，那只有朝住目標去。我覺得每次失敗，你總會在當中學到一點事情。」失敗，便重新來過。

沒人會批判你最後做出來的事是否100分。 黃智雯

記者：程佩敏 製作人：林芷欣 攝影：鄭子峰 拍攝：趙錦添、李倩 剪接：趙錦添 造型：程佩敏 化妝：Zoe fan 髮型：Jay Cheung 服裝提供：Whistles、The Kooples、René Caovilla 首飾提供：Emphasis Jewellery 場地：The Fleming Hotel

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