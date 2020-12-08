【100種女生｜移民女生】說起移民，猶如與過氣情人分手，捲席離場，但求下任是更好歸宿。但別處是否一定更好？移民生活是不是更自由，還是人離鄉賤、南橘北枳？

香港土生土長 嬌嬌女家道中落成半工讀生

Sisi在香港土生土長，十多歲到英國讀書，後來家道中落，由驕驕女成為半工讀生，在英國打拼廿多年，最後移民到葡萄牙，過她「半退休生活」。要Sisi把移民經歷濃縮成一句「移民貼士」，她說：「人生大部分時間都不如意，移民要預了別人不接納你、不會一帆風順，攀牆攀山，才會找到生活，但如果勇於嘗試，未嘗不可。」

Sisi 16歲到英國讀書，她回憶，那時是一個「嬌嬌女」，連「煲飯」都不懂，直到19歲，家中經濟出現問題，她便開始半工讀生活。（受訪者提供）

清晨擺地攤半工讀：英國生活22年 每天都有歧視

移民的人往往到了別處，就落地生根，好的壞的全咽下去，也體現出在家沒有的韌性。

Sisi 16歲到英國讀書，她回憶，那時是一個「嬌嬌女」，連「煲飯」都不懂，直到19歲，家中經濟出現問題，她便開始半工讀生活，早上上課，晚上上班。最繁忙時候，她做兩份兼職，周末在本土市集賣自家設計的衣物。Sisi自言，甚麼兼職她都做過－售貨員、化妝品推銷員等等，勉強糊口。她回憶：「那時十分辛苦，星期一至五讀書，星期六、日就『擺攤』。天寒地凍，清晨4、5時就要自己一個背着幾十袋衣服，十足『咕哩』！」

移居英國多年的Sisi，她打從一開始已知沒法一輩子留在英國。！（受訪者提供）

地攤擺了5、6年，她開始建立自己的品牌，也有大型連鎖時裝店把她設計的衣服放在店中賣，於是大學畢業後，她決定留在英國發展事業。在英國「打滾」廿多年，也嫁了個英國丈夫，Sisi心想也算是半個英國人，但她打從一開始已知沒法一輩子留在英國。Sisi說：

別以為英國人人似是福爾摩斯那樣紳士！即使住了廿多年，還是每天都能體會到英國的歧視。 Sisi

▼▼▼Sisi留英22年，早已說得一口流利英語，仍被同事叫她回學校學習英語？點圖即看她的生活環境及兩地文化差異▼▼▼

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Sisi分享，有些歧視，是居英多年才可體會得到，她開解自己：「自己與那些人的層次不一，何用計較？」後來，她又反思：「既然住了廿多年也得不到接納，離開是否更好選擇？」誰說移民了，就一定要落葉歸根？

英國天氣又冷又濕 折磨多年另覓「容身之所」

英國的天氣又冷又濕，一年有9個月的時間也不適合到戶外遊玩，Sisi後來患上免疫力疾病。或許，先要經歷許多不適合，磨合變為折磨，才更知自己適合甚麼。於是Sisi為下一處新居訂下三個條件：天氣溫暖、乾爽與生活水平低。

一次，Sisi一家4口來到葡萄牙旅行，一下機，本來腫脹的關節痊癒了一大半，牛皮癬帶來的痕癢也大大減輕，她愛葡萄牙陽光明媚，也愛當地人的熱情與直接。於是籌備4年，差不多花掉節有積蓄，再向銀行借錢，在葡萄牙買樓放租來維持生活費用，加上丈夫的網上工作，舉家決心移民到葡萄牙。

▼▼▼Sisi喜歡葡萄牙的生活，卻要有「重頭學起」的勇氣，點圖即看生活感悟▼▼▼

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Sisi住在里斯本附近的臨海小鎮塞圖巴爾（Setubal），Sisi分享，葡萄牙生活水平相對低，一家四口一個月生活費只需1千歐元（約8千多港幣），Sisi跟丈夫也不諳葡語，二人決心重頭學起，在她心中最重要的是：「天氣明媚，一年四季都可到海灘蹓躂，即使多富有，也享受不了這種生活質素。」

▼▼▼點擊看葡萄牙生活水平▼▼▼

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先為融入當地做好準備：移民要預料別人不接納你

Sisi在訪問與自拍的影片中也曾分享，移民最重要作好準備，想清楚自己要怎樣的生活，也要為融入別人的地方作好準備，例如，學習當地的語言是必須的。她說：

移民要預料別人不接納你、不會一帆風順，攀牆攀山，才會找到生活，但如果勇於嘗試，未嘗不可。 Sisi

回望香港，Sisi還是最喜歡香港的包容與多樣，最可能在食物文化中體驗，也愛香港人靈活多變，爽快直接。移民未必如我們想像般美好，也許換了地方奮鬥，只是換了地方掙扎？

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