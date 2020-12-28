【衝上雲霄大選】無綫電視（TVB）於剛過去的周六（26/12）舉辦《衝上雲霄大選》決賽，對撼ViuTV節目《全民造星III》總決賽，麥大力從15位參加者中脫穎而出成為冠軍，而麥明詩緋聞男友：盛勁為獲亞軍，季軍則是陸煥恆。 女星們有別過往出席大騷的晚裝打扮，傾向以較休閒卻不失體面的裙裝；不過，一如以往有部份女星仍逃不過時裝車禍？

▼▼▼按圖看女星們於《衝上雲霄大選》造型，馮盈盈、連詩雅、龔嘉欣完勝？何依婷裝扮顯老似師奶？▼▼▼

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比起台慶等大型節目，女星們衣着較為輕裝，馮盈盈以美國品牌St. John 2020秋冬季連衣裙出席，藍、白色彩搭配柔和，配合薄針織面料與飄逸裙擺，恰到好處，從女星中突圍而出。而龔嘉欣與連詩雅分別以深藍色造型出席，前者選擇帶有花卉圖案以及金色珠片的連身裙，後者選擇皮質背心配襯藍黑色格紋西裝套裝，比起其他女星，感覺輕盈又不失莊重。

不過，戴祖儀、黃美棋、蔡嘉欣的造型卻出事？回顧過往出席大型節目造型，原來也是頻失手，徘徊於時裝車禍？

戴祖儀

【衝上雲霄大選｜女星時裝車禍｜戴祖儀】戴祖儀的打扮屢次出事。（01娛樂圖片；劉志源攝）

25歲戴祖儀近年成功入屋，發展唱歌事業以外，戲劇、綜藝節目亦見她頻頻亮相，不過穿搭造型亦同樣「入屋」。雖然是次《衝上雲霄大選》女星穿着打扮沒過往隆重，戴祖儀穿上粉紅色連身裙，星星縷空設計與蛋糕剪裁，看起來似grad din（謝師宴）打扮；而且，襯上Dr. Martens靴款，與甜美打扮格格不入。

▼▼▼戴祖儀曾以「謝師宴裙裝」出席頒獎典禮？▼▼▼

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黃美棋

【衝上雲霄大選｜女星時裝車禍｜黃美棋】黃美棋選擇薄紗拼絨布材質的棗紅色裙款。(meikiw@Instagram)

黃美棋曾在社交平台分享，2018年Big Big Channel 1周年慶典為她第一個於無綫參與的大型活動，故此對於大騷的造型打扮，相信也是新手階段。

黃美棋平日的穿搭造型，多選擇本地小店出品，而是次出席《衝上雲霄大選》，也是選以本地小店的連身裙裝。未知是否想配合聖誕節日氣息，黃美棋選擇薄紗拼絨布材質的棗紅色裙款，不過胸前的蝴蝶結與ruffles設計卻顯得累贅，裙裝長度並不屬迷你裙，配襯膝上靴，完美地遮掩了「絕對領域」，未能達顯高效果。

▼▼▼黃美棋以往出席大騷經驗不多？穿搭卻顯老氣與凍齡美貌不符？▼▼▼

蔡嘉欣

【衝上雲霄大選｜女星時裝車禍｜蔡嘉欣】繼《萬千星輝賀台慶2020》，蔡嘉欣的打扮再次出事？(kayan.c@Instagram)

蔡嘉欣為2019年落選香港小姐，至今出席大型節目的機會亦較少，不過卻屢次失手。是次以深藍襯白色造型出席《衝上雲霄大選》，深藍色毛毛冷衫配襯百褶紗裙款，雖然冷衫材質帶有閃閃發亮的感覺，但出席大型節目似乎不夠大體，冷衫的款式看亦非常臃腫，幸得紗裙的飄逸裙擺與黑色幼搭帶高跟鞋增加一點隆重感。

▼▼▼蔡嘉欣於《萬千星輝賀台慶2020》的晚裝仍出事？▼▼▼

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