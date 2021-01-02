康華演活姣角色現實被嫌悶致3段情終?無懼10年單身寧花積蓄顧雙親

「大齡單身女」康華（Akina）曾接受電台訪問《1圈圈 星光背後》時直言：「dry咗十年冇拍拖。」然而，康華曾被傳與在美國經營超市的華僑Ken秘婚，最終分手收場。至今49歲的康華是圈中出名的「美魔女」，身體樣貌保養得宜，也是圈中有名的「小富婆」與「孝順女」？

康華多演姣艷角色 被前男友批真實相處太沉悶 無激情火花？

康華於1994年參加香港小姐而入行，雖然3甲不入，但康華仍因獨有的美女氣質而獲簽約成為演員。（康華＠微博）

康華（Akina）曾有過3段戀情，但都是無疾而終，原來前男友覺得康華在電視上演戲的形象與她真實性格有太大的落差，與康華相戀實在太過沉悶，毫無激情可言。

康華成為TVB演員後，多被獲派出演青樓女子、第三者等角色，每一次康華都是傾盡全力演出。（《法證先鋒IV》劇照）

我過去演出的角色都是姣、艷、開朗，霸氣，可是交往後，才慢慢發現，和我交往感覺有點悶。 康華（Akina）

康華坦言自己在愛情路上總是愛得小心翼翼，不容易動真情，也擔心自己隨便付出會換來眼淚，也怕受到傷害。有一段長期間在內地拍劇的康華，也因「捱得」和個性靦腆而吸引好幾位「小鮮肉」向她示愛，有些更是富二代，但康華仍是一一拒絕。

凡事都不會強求，能夠遷就便遷就，現在只要屋企照顧得很妥當，又有穩定的事業，已經很滿足。 康華（Akina）

但現今49歲的康華在意的並不是愛情，而是將重心投放在照顧年邁的雙親身上，也不太強求愛情，畢竟緣份到了，想擋也擋不住，反而自己更能在追求事業與照顧家人中得到滿足，因愛情並不是人生的全部，還有其他重要的事情需要自己投放心思。

【按圖看】49歲康華（Akina）曾有「最強奸妃」的稱號，而康華演出的角色即使是配角也能吸引觀眾的目光▼▼▼

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不愛應酬愛家庭 為父親醫病耗盡百元積蓄：錢是沒了，但我覺得很幸福

有傳康華更不惜花了近百萬積蓄，讓80多歲的父親做心臟和眼部手術。（康華＠微博）

康華本來成長於大家庭，生活富有，可惜舉家遷往香港後，便變得一無所有。康華坦言曾有一段日子，一家四口生活在極狹小的房間，但她感恩自己還可睡在帆布牀上，只是每天需要朝桁晚拆。

成長經歷令康華坦言自己是家庭型的女人，除工作以外也不愛應酬，令前男友對她有微言，更說康華不善交際，便與她分手。但沒有愛情的康華，還有她最愛的家人，平日康華最喜歡便是投資置業，希望藉以改善家人生活。而康華在2007年約滿無綫後，便轉到內地不斷拍劇賺錢，據聞投資有道又不愛揮霍的康華，早已是圈中的小富婆，更有傳康華高峰期在荃灣擁有逾3個物業。

早前康華更不惜推了2套達百萬元酬勞的大陸劇，返港照顧雙親。（akinahong＠IG）

我深知若不好好珍惜與父母相處，日後定後悔，就算得到所有名利也沒意思。 康華（Akina）

康華現時擁有穩定事業，又懂得投資，唯一渴求的是把家人照顧得妥當，但有一次在內地拍劇的康華，因未有在家照顧父母，有指康華父親因心臟病差點出事，所以有傳顧家的康華毅然推掉兩套近百萬元酬勞的大陸劇，回到香港照顧雙親，更傳出康華不惜花掉近百萬的積蓄，讓父親進行最好的眼部與心臟手術。

錢是沒了，但我多了時間看我的父母，覺得很幸福。 康華（Akina）

康華如此孝順又溫柔，即便現在是大齡單身女，相信在未來日子總會遇上另一個「他」，是一個可以支援着她強大心臟的好男人。

【按圖看】49歲康華（Akina）身材與樣貌也保養得宜，一點也不像是一位快到50歲的女人？▼▼▼

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