心理測驗｜從挑選食物口味到日常生活作息的習慣，這些無傷大雅的行為也可以揭示我們的性格。如今就連平日自己也沒有注意到的「小動作習慣」，也可洩漏自己隱藏的真實心理狀態？例如：喝飲料而不自覺愛咬吸管的你，其中是想隱藏這個……？

從挑選食物口味到日常生活作息的習慣，在心理學的眼中總是可以看出一個人的內在心理想法？(《女神降臨》劇照)

性格在心理學上可說是一個重要概念，正因為性格可以決定一個人日後的生活狀況外，而根據哈佛心理學家 Amy Cuddy曾提到一些「非口語行為」，如身體的方向與姿勢、手勢、走路姿態和手部動作，也都可反映出一個人內在的心理狀態，更是人們隱藏內在情緒表達方式之一。

近日便有網民集結坊間常見的「8個不自主的小習慣動作」，例如：摸鼻子、愛咬吸管和摸一摸下巴等，不知道以下8個小習慣動作，是你平日不知不覺的小習慣呢？

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▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】想快速了解對方適不適合自己，除透過對方吃飯時習慣、刷牙習慣或走路姿態習慣可一探究竟外，原來一個人的「脫鞋習慣」也可以表露對方潛在的個性特徵？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：《姿勢決定你是誰》