2020年過得毫不容易，心靈懇切需要斷捨離，迎來2021年之際，先把煩惱捨斷外，根據「斷捨離」始祖山下英子指出，透過整理家居的斷捨離過程，不但可整理外在物品的雜亂，同時更可整理心中的混沌，內外在都換來新的愜意舒適。

「斷捨離」這一個名詞近期老是常出現，這種概念以「減法」為主軸，讓人在丟掉雜物時，同時整理人生。在雜物管理諮詢師兼「斷捨離」一詞創辦人—山下英子看來，「斷捨離」並不是收納，而是總量的控制。若然人們從開始之先就控制物慾與物量，那麼收納本身亦不是一件讓人苦惱不堪的事情。

山下英子在她新著作《新．斷捨離》中提到，人們總覺丟物品是太浪費、捨不得與好可惜，於是以「還能不能用」而不是「我需不需要」來取捨。(斷捨離私塾@FACEBOOK)

丟一件才買一件「一進一出」的購物方法，總是知易行難，山下英子在她新著作《新．斷捨離》中提到，人們總覺丟物品是太浪費、捨不得與好可惜，於是以「還能不能用」而不是「我需不需要」來取捨，最後才陷入沒辦法丟東西的煩惱。

山下英子提到早前藤麻理惠所提倡的《怦然心動的人生整理魔法》只是一個理論，但是行不通的，因為大部分人一時間要處理大量不再令你心動的東西，其實會不知所措。(niulady@IG)

斷捨離是生活中的「新陳代謝」，擺脫對物品的執着，同時也為自己帶來一個新開始，新一年伊始之際，不如參考山下英子在新書提到的衣櫥、廚房、餐櫥櫃與冰箱的「斷捨離」方法，讓自己過一個煥然一新的2021年吧！

【按圖看】山下英子在新著作《新．斷捨離》中，提到家中4大需要「斷捨離」的地方與方法步驟，分別是衣櫥、廚房、餐櫥櫃與冰箱的「斷捨離」方法▼▼▼

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近年除興起「斷捨離」外，「收納」亦成新名詞，如由「收納女王」近藤麻理惠在一書《怦然心動的人生整理魔法》提到，以心動為大前提來丟棄物件。山下英子認為，以心動做切入點是好，但當人們一時間要處理大量不再令自己心動的物件，其實是不知所措，所以重點還是控制物件總量更實際。而山下英子在著作《斷捨離》與《新．斷捨離》提到大量生活哲學金句，更是發人心省。

【按圖看】山下英子提到10句生活哲學金句，讓大家從篩選物品的練習中，了解自己此刻真正需要什麼，從而可改善生活空間、心情和人生。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】日本一名「收納達人」おさよさん（Osayosan）便因分享實用的收納和家居清潔方法，吸引超過35萬的追蹤者，不妨參考她3招隱藏雜物櫃增空間小秘訣。（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：《斷捨離》與《新．斷捨離》

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