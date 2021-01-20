撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-20 09:46

【100種女生｜流浪護士】生活，生活，怎樣生存才算活？很多人的理想生活，離不開安穩，90後女生Alice卻認為，「一靜不如一動」，生活需要探險。 自小運動不佳、手腳不協調，卻在波士尼亞學會單板滑雪丶行雪山；在峇里天天衝浪，更重要是，重新找回抑壓已久的「笑容」。 攝影：曾梓洋

90後Alice曾花818天到世界各地，流浪是她的生活方式，她說：「與我同齡的或許已升職丶買樓，但我覺得那只是我們的timezone不一樣......沒有7位數字的銀行存摺或當樓奴的欠單，因為我沒有把青春出賣，我覺得值，那便值了。」

100種女生｜曾當空姐與背包客的90後護士Alice，花了818天到世界各地，「流浪」曾是她的生活方式。（曾梓洋攝 ）

「人生勝利組」捨棄包袱：生活方式有很多種

出發的動力有很多，都是逃避的居多，逃離香港丶逃離社交應用程式......於是到哪兒都擅長挑錯處，哪兒都不對勁；換個角度，似孩童般到哪兒都似是尋寶，會否更容易找到宜居宜愛的人與地方呢？

是次訪問的90後女生Alice，決定出走香港，就是因為一個笑容。Alice在庇理羅士女子中學畢業，後來在中文大學就讀，畢業後就當護士，從小到大也算是「人生勝利組」，可她卻形容自己從小就悲觀與不快樂，文靜又內向，與家人關係不是很好，不自覺地抑鬱，朋友就跟她說：

「你不覺你在相中的笑容很牽強丶古怪嗎？」

察覺後，笑容刻意反而更古怪，她回憶：「原來自己已不懂得笑。」

100種女生｜90後護士818天花了環遊世界，閒時也在社交網絡寫寫遊記，寫到驚險處，她總結：「大難不死．便成引以為傲的回憶」（受訪者提供）

壓抑社會令人失去自信 出發想尋回笑容

她跟很多大學生一樣，選舉到澳洲打工換宿，挑戰自己，不過這只是前奏。她回憶，最深刻在農場工作，負責清理馬的糞便，朝7晚5，雖然辛苦，但能學習騎馬，也覺值得。短短數月，卻已重拾笑容。Alice回憶，那是人生第一次在異地那麼久，新生活令她重新審視自己：

原來不快樂，是因為不知道自己喜歡甚麼丶沒有自信......例如覺得自己不夠白丶皮膚不好，但當你沒有自信，確是更醜，那是由內心散發出來的。 Alice

那時在澳洲，她相約正準備以正500天環遊世界丶同是護士的中大師兄阿柴，Alice笑說：「暗暗地覺得他好型......原來有另一種生活方式，很多人都會給自己數年時間看看這世界。」於是也決心效法。

100種女生｜回港後，Alice曾當護士和空姐，最後還是重新踏上旅途，開展818天環遊世界之旅。（曾梓洋攝 ）

▼▼▼曾被質疑以「黃金時間」流量錯失高薪厚職算遷機會，看看Alice如何回應▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

818天環遊世界：大難不死 便成引以為傲的回憶

大學畢業後，工作兩年左右，曾當護士和空姐，儲了錢便決心開展「流浪生活」。27個月之旅，她沒有很周長的計劃，當上背包「沙發衝浪客」（couchsurfing），分別到台灣丶澳洲丶東南亞丶歐洲與印度等地方，與宿主暢遊當地，喜歡的便停留久一點，但往往都以一個月作單位。大原則是不會趕，也不一定到旅遊景點，反而是跟當地人做朋友，慢活在世界不同角落。

▼▼▼點擊看Alice在不同地方的經歷，曾被騙去所有財物，也學會單板滑雪、衝浪？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

Alice笑言回憶從前仰慕的那位大學師兄：「車！原來自己也做得到！羨慕甚麼，想做就做啊！」

100種女生｜疫症肆虐，最後Alice回到香港，重新回到工作崗位，工作雖有意義，也離不開上班下班，不禁失落：「是，走完了一小圈，知道了世界很多可能性，然後呢？回來香港就有一種無力感。」 （曾梓洋攝 ）

回港後的無力感：走了地球一小圈，然後呢？

疫症肆虐，最後Alice回到香港，工作雖有意義，也離不開上班下班，不禁失落：

是，走完了一小圈，知道了世界很多可能性，然後呢？回來香港就有一種無力感。 Alice

Alice是一名負責照顧新生嬰兒的護士，有別於一般環遊世界的浪人，Alice並不討厭她的工作，喜歡小朋友也覺迎接新生命十分有意義，最深刻一次，是有位早產嬰，十足豐子愷筆下的早夭嬰「阿難」。Alice分享，嬰兒出生前已作產檢，所有器官都不會正常，醫生建議墮胎，可是父母堅持生下來，不忍抹殺生命。嬰兒出生時只有500g一出生就要搶救，根據守則，只會搶救半小時，可嬰兒卻約29分鐘後活了下來，Alice分享：「救完都是植物人，嬰兒確是正在長大，但不會有思想，只會感受到痛楚。」最後醫生勸說成功，父母願意放棄，結束嬰兒短短3月的生命。

豐子愷寫：「阿難！一跳是你的一生！你的一生何其草草？你的壽命何其短促......你的以一跳了生死，絕不攖浮生之苦，不更好麼？在浩劫中，人生原只是一跳。我在你的一跳中瞥見一切的人生了。」

生活，生活，怎樣生存才算活？以宇宙的大生命來看，我們的生命也許都不過一跳。Alice27個月之旅並沒有白過，那些回憶都成了後來生活的養份。Alice分享，悠長旅程後，她更認真地生活，現在時時想學習，例如法文與更多運動，為下一趟旅程作好準備。但她的「任性」不是沒被質疑過、批評過......

我覺得值，那便值了；旁人的眼光我不介意，也介意不了。 Alice

100種女生｜27個月之旅並沒有白過，那些回憶都成了後來生活的養份。Alice分享，悠長旅程後，她更認真地生活，現在時時想學習，例如法文與更多運動，為下一趟旅程作好準備。（曾梓洋攝 ）

或許未來我會想結婚與買樓，但現在我還未找到那地方丶那個人，還是想繼續流浪，下一站最想到非洲。 Alice

其他文章：

▼▼▼Sisi留英22年，早已說得一口流利英語，仍被同事叫她回學校學習英語？點圖即看她的生活環境及兩地文化差異▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼點擊看葡萄牙生活水平▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼點擊看出軌的人都愛用的程式，各有「隱秘功能」方便隱瞞？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼《萬千星輝頒獎典禮2020》女星造型，大部份女星以低胸出席，誰人艷壓全場？▼▼▼

+ 28 + 28 + 28

過往多屆頒獎典禮，有人憑出眾晚裝成為贏盡焦點，亦有人捲入時裝車禍，你又印象深刻嗎？＝＝＞萬千星輝2020「視后大熱」紅地氈回顧 龔嘉欣進取、張曦雯險走光

+ 21 + 21 + 21

▼▼▼點擊看陳自瑤台下疑「黑面」台上卻擁抱送祝福？典禮後不慶祝，「前後腳」離開？▼▼▼