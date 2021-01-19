撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-19 16:03

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》於周日晚（17日）舉行，菊梓喬（Hana）奪得6個獎項，包括「最受歡迎女歌星」。菊梓喬已是第三次奪得這個獎，一向愛錫家人的她有感而發：「30歲時第一次上電視唱歌......即使我們輸在起跑線，也不一定會輸。很想多謝這個人，無論我發生何事也一直在我身邊，多謝我妹妹。」

菊梓喬｜今年34歲的菊梓喬，30歲才正式入行，一路走來，並不容易。她曾在訪問中指有朋友質疑她年紀不輕，不漂亮又窮，指她不可能成為歌手，但菊梓喬卻沒有放棄。（娛樂／葉志明攝）

菊梓喬30歲入行13歲輟學養家 曾打20份工

今年34歲的菊梓喬，30歲才正式入行，一路走來，並不容易。她曾在訪問中指有朋友質疑她年紀不輕，不漂亮又窮，指她不可能成為歌手，但菊梓喬卻沒有放棄。

菊梓喬｜菊梓喬與妹妹相依為命，於13歲輟學養家，曾當美容學徒、零售、樓面、倉務員、髮型等等，超過20份工。（娛樂／葉志明攝）

與妹妹相似為命：公仔麵折半 每餐吃一半

菊梓喬自小父母離異，與妹妹相依為命，於13歲輟學養家，曾當美容學徒、零售、樓面、倉務員、髮型等等超過20份工，最窮困時只能捱餓，把公仔麵折半，每餐吃一半。後來，她決心在進軍樂壇，22歲與友人組樂隊「遊樂園 Pleasure Garden」，後來參加不少台灣綜藝節目演唱。際遇平平，她也在這些年來繼續學業並修讀了大專課程，又在加拿大、英國、美國等地流浪，兜兜轉轉，終於在加入星夢娛樂公司，30歲正式出道，並以4年時間3奪「最受歡迎女歌星」。

事業得到肯定的菊梓喬沒有忘本，多年來一直十分「慳家」，以不同小技巧來減省消費：

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圈中不少女星也非富家女出身，出道時環境特別艱難也令她們養成慳錢大法。SUPER GIRLS隊長趙慧珊（Aka）便是其一。

趙慧珊（Aka）戶口曾跌至2位數：３元菠蘿包「頂肚」

女子組合Super Girls近年成員獨立發展，隊長趙慧珊（Aka）往創作歌手的方向進發。

今年33歲的趙慧珊出道多年，一點也不容易，曾在訪問中提到，出道第二年已曾想轉行，只因當時沒有工作，最窮困時，她都會選擇走路，曾只吃３元菠蘿包「頂肚」．

近年趙慧珊經濟情況已大大改善，不過她也十分勤奮與節儉。去年疫症爆發，但她指工作大大減少，同時妹妹任職空姐，收入大減，所以盡量接不同類型工作幫忙養家。

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