【極簡主義｜斷捨離】疫症肆虐，生活停擺、失常。但過往的「常態」又是否我們真正想要的生活？還是我們該好好利用這空檔，重新思考想要的生活？紀錄片《極簡主義：簡約當下》（The Minimalists: Less is Now）就是說了這樣的一個故事，同時又提議數個簡單生活的提議。

工作10年遭裁員、親人離世：極簡生活先學會放下

時興「斷捨離」、極簡生活，但盲目為簡而簡、為空而空，卻不知空來幹甚麼；又或是時興的收拾法往往令人買下更多收拾工具，變相鼓勵消費，生活更不簡單，到頭來還是不知自己想要甚麼。

《極簡主義：簡約當下》（The Minimalists: Less is Now）近日在Netflix上架。 （《極簡主義：簡約當下》劇照）

《極簡主義：簡約當下》（The Minimalists: Less is Now）由筆者十分喜歡的Matt D'Avella 執導，訪問兩位出版不少暢銷書、「斷捨離」的佼佼者Joshua Fields Millburn與Ryan Nicodemus，分享他們如何走進極簡的生活、如何放下。

▼▼▼點擊看Joshua Fields Millburn與Ryan Nicodemus如何遭裁員、親人離世而開展極簡生活▼▼▼

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有別於一般有關極簡主義的紀錄片，《極簡主義：簡約當下》不止說一些收拾的方法，更重要是，空出來的空間幹甚麼、反思我們是不是都被「洗了腦」，覺得自己必定要「擁有」甚麼才能快樂？而甚麼才算是「擁有」呢？

▼▼▼點擊看Joshua Fields Millburn與妻打造的極簡家居，3人生活擁有物件少之又少?▼▼▼

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30日棄物挑戰、「買1棄10」的購物習慣

Joshua Fields Milburn與Ryan Nicodemus出版不少暢銷書，接受大大小小的訪問，當中都有提到有關如何實行簡單生活，助大家減少物品。

以下「小貼士」節錄自《Minimalist Rulebook:16 Rules for Living with Less》：

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