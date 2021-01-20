葉璇40歲愛得轟烈　卻不憧憬婚姻：女人的一生　不只照顧一個男人

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-20 20:00

【葉璇｜愛情】葉璇近日成為網民熱話，在綜藝節目《辣媽學院》大談娛樂圈八卦，敢言作風令觀眾看得十分過癮，不但指出道時與胡杏兒被苑瓊丹欺負，也談到一位一線男星「口臭」，十分出位。葉璇對於愛情觀，一樣非常大膽前衛。

葉璇多年來緋聞不斷 大方承認想與前度復合

葉璇是不少八丶九十後的回憶，演出不少電視劇集，她自2005年離開無綫後，便多在內地發展，拍攝電影丶劇集，甚至當上編劇與開辦了自己的製作公司。

葉璇近年也在不少綜藝節目中當嘉賓，言行大膽，也不忌諱大談自己的愛情觀，也鮮有地談到自己多年來雖然緋聞不斷，但其實只有數段戀情，真心愛戀，可惜都沒有結果。最公開的一段，大概就是在2019年分手的內地男友「小默先生」。

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40歲葉璇不結婚：女人應該把自己的人生放大

即使戀戀前度，葉璇卻不憧憬婚姻，似是把愛情看得很輕。

葉璇｜葉璇近年參加不少綜藝節目，都有分享對人生與愛情的看法。（《辣媽學院》影片截圖）

葉璇曾在節目《十足女神》中說到指自己一但戀愛，就似是變了另一個人，但卻沒有計劃結婚生子，更說：「女人的一生遠遠不（應）只是照顧一個男人、一個家庭，女人應該把自己的人生放大，追求自己的事業和理想，實現自己的社會價值。」

婚姻與愛情 是兩碼子的事

葉璇續說：「我現在不想結婚，我覺得人60歲、80歲結婚都沒有關係，我還想一輩子談戀愛。」更指：「婚姻與愛情是兩碼子的事，戀愛也不一定要嫁出去，愛一個人也不一定要跟他在一起。」十分灑脫。

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